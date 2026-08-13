A apresentadora e empresária Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 47,5 milhões ao registrar sua candidatura a deputada federal por São Paulo pelo PSD. A relação de bens inclui imóveis, aplicações financeiras, participações empresariais, valores mantidos no exterior e depósitos judiciais.

Entre os itens de maior valor está uma aplicação em LCI do Santander, de R$ 17,2 milhões. Silvia também declarou uma casa residencial no valor de R$ 7,5 milhões, além de um apartamento avaliado em R$ 844,5 mil, outra casa de R$ 1,78 milhão e um prédio residencial de dois pavimentos, declarado por R$ 997,5 mil. A candidata ainda informou possuir uma fração de 35% de um imóvel rural em Cesário Lange, no interior paulista, estimada em R$ 1,5 milhão.

A declaração entregue à Justiça Eleitoral registra ainda R$ 6,8 milhões e R$ 2,5 milhões em depósitos judiciais relacionados a uma ação envolvendo Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Há também R$ 2,3 milhões em adiantamento para futuro aumento de capital de uma empresa ligada à candidata, valor que, segundo a declaração, foi aportado para a aquisição de um imóvel comercial.

Parte do patrimônio está vinculada a participações societárias. Silvia declarou quotas de empresas como a SLA Participações e a SLA Produções Artísticas, além de uma participação avaliada em R$ 4,78 milhões na Grateful Limited, sediada nas Bahamas. No exterior, também informou manter uma conta corrente no Citibank, em Nova York, com saldo declarado de aproximadamente R$ 29,2 mil na conversão apresentada à Justiça Eleitoral.

A lista inclui ainda R$ 558,6 mil em LCA do Santander, R$ 367,3 mil em títulos de capitalização do Bradesco e outros investimentos de renda fixa. Somados, os bens declarados por Silvia Abravanel chegam a R$ 47.546.965,91. O valor corresponde ao patrimônio informado oficialmente pela candidata no registro eleitoral e não representa, necessariamente, uma avaliação atualizada de mercado dos bens.