O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, afirmou nesta quarta-feira, 12, que vai investigar uma possível perseguição ao motorista do candidato Fernando Haddad (PT). As informações foram trazidas a público pelo ex-ministro da Fazenda nesta manhã e levadas às autoridades paulistas pelo advogado de Haddad, Hélio Silveira.

Em nota, a Secretaria afirmou que pediu a identificação das equipes que estiveram nas imediações da casa do ex-ministro, na zona sul da capital paulista. Mais cedo, Fernando Haddad disse a jornalistas que a aproximação dos policiais militares ocorreu próximo das 22h30, depois que ele desceu do veículo e entrou em casa.

De acordo com o órgão, o secretário Osvaldo Nico Gonçalves entrou em contato com o candidato do PT e pediu informações sobre o trajeto que possam ajudar na apuração do caso. A nota da Secretaria de Segurança Pública concluiu dizendo que desvios de conduta serão apurados.

Na noite de terça-feira, 11, o candidato atendeu a um compromisso na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Segundo ele, o motorista percebeu que estava sendo seguido por uma viatura depois que os agentes de segurança projetaram luzes para iluminar o interior do carro. A identidade do condutor foi preservada por Haddad, que disse ter tomado conhecimento dos fatos só nesta quarta.