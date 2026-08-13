Pesquisa do instituto Atlas/Focus divulgada nesta quarta-feira, 12, mostra que o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) lidera a corrida pelo governo do Ceará com 49,3% das intenções de voto no cenário principal da disputa em primeiro turno. Já o atual governador, Elmano de Freitas (PT), possui 44,6%.

O delegado Hugo Leonardo (Missão) possui 2,8% das intenções de voto. O advogado Pedro Brito (Novo) possui 0,8%, porém ele desistiu de concorrer nesta terça-feira, 11. Os candidatos Serley Leal (UP), Danilo Soares (Democrata) e Zé Batista (PSTU) não pontuaram. Brancos e nulos somam 1,6% e 0,9% estão indecisos.

Em votos válidos, ou seja, desconsiderando os brancos e nulos, Ciro Gomes tem 50,6% e poderia vencer a disputa ainda em primeiro turno. Elmano tem 45,7%. Em seguida, aparecem Hugo Leonardo (2,8%) e Pedro Brito (0,8%).

Considerando a pesquisa anterior do instituto, divulgada em junho, Ciro cresceu 3,5 pontos percentuais, enquanto Elmano oscilou 0,2 ponto porcentual para baixo.

A AtlasIntel ouviu 1.174 eleitores do Ceará entre os dias 6 e 11 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-02777/2026.

Segundo turno

A AtlasFocus também testou o cenário para um eventual segundo turno entre Ciro e Elmano. O tucano venceria com 53,4% das intenções de voto, contra 44,8% do petista. Brancos e nulos somam 1,7% e 0,1% se dizem indecisos. Em votos válidos, o ex-ministro possui 54,4%, enquanto o governador possui 45,6%.

Senado

Na disputa pelas duas cadeiras do Senado pelo Estado, a deputada federal Luzianne Lins (Rede) possui 24% das intenções de voto. O senador Cid Gomes (PSB), que concorre à reeleição, possui 23,7%. O ex-deputado federal Capitão Wagner (União) pontua com 21,7%. Os três estão empatados na margem de erro.

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL) aparece com 15,9%. O general Estevam Theophilo (Novo) surge com 1,1% das intenções de voto. A professora Catarina Matos (UP) possui 0,4% e o historiador Reginaldo Ferreira (PSTU) aparece com 0,3%. Votos brancos e nulos somam 6,3% e 6,7% estão indecisos.

Em votos válidos, Luizianne tem 27,5%, Cid (27,2%) e Wagner (24,9%). Em seguida, aparecem Fernandes (18,2%), Theophilo (1,3%), Catarina (0,4%) e Ferreira (0,4%).