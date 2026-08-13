Parceria

O Rock in Rio juntou-se à Ação da Cidadania em outras campanhas de combate à fome. A primeira ocorreu em parceria com Herbert de Souza, o Betinho. Medida o conheceu depois de ter sofrido um sequestro.

A aproximação veio após a publicação de um artigo que escreveu para um jornal propondo a mobilização da sociedade e convocando as pessoas irem para as ruas contra os sequestros que se repetiam no Rio naquele momento. O chamado de Medida deu resultado.

Betinho veio [à minha agência]. Ele foi o grande comandante, e no mês seguinte levamos 400 mil pessoas às ruas. Ali era a força de uma pessoa que inspirava confiança, lembrou.



Pratômetro

Ao lado da Cidade do Rock, um prato grande, o pratômetro, vai exibir, em tempo real, o número de doações recebidas e poderá ser visto perto da entrada por quem for aos shows, que começam daqui a 22 dias.

Visibilidade

Para Daniel de Souza, a forma mais impactante e mais importante de uma parceria com o Rock in Rio é dar mais visibilidade a esta pauta mostrando, que apesar de o Brasil ter saído do mapa da fome, há muita gente que ainda sofre com insegurança alimentar.

Há ainda 6,5 milhões de pessoas. É muita gente. Esse tambor para o Brasil e o mundo que é o Rock in Rio é fundamental para dizer que a fome existe. A cultura está fazendo a sua parte.

Outras arrecadações

Além das doações em dinheiro, a organização receberá valores decorrentes das vendas nas lojas oficiais de camisetas que funcionarão na Cidade do Rock.

Ficará também com a quantia arrecada no leilão de instrumentos doados por artistas que se apresentam nos shows do festival.

Esse é o nosso papel e acho que o Rock in Rio sempre teve essa missão de bater o tambor. É o que a gente está fazendo aqui, dando a nossa contribuição."

O empresário ressaltou que o festival provoca efeitos financeiros que contribuem para o Rio. Há um complemento disso, que é o impacto econômico na cidade de mais de R$ 3 bilhões e 30 mil empregos diretos, destacou, ao acrescentar que o projeto todo soma mais de R$ 1 bilhão.

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