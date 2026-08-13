Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.044 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (13). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 04 15 17 40 55 58

16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 61.152,83 cada

1.252 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.288,19 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (15), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Tags:

Caix | loterias | Mega-Sena