O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou um Inquérito Civil para apurar o acionamento indevido das sirenes de alerta do Sistema Minas-Rio, operado pela Anglo American Minério de Ferro S.A. O incidente ocorreu por volta das 19h40 de quinta-feira (13), na região de São José do Jassém, na zona rural de Conceição do Mato Dentro e Serro.

A investigação é conduzida pelas Promotorias de Justiça dos dois municípios, com apoio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente (Caoma).

Segundo os promotores de Justiça Frederico Tavares de Lanna Machado e Júlio Maciel Cordeiro, ainda não é possível estabelecer relação entre o episódio e ocorrências anteriores que também foram investigadas pelo MPMG.

O Ministério Público informou que está adotando as medidas necessárias para apurar as responsabilidades pelo acionamento, garantir eventual reparação às populações afetadas e verificar a confiabilidade dos mecanismos de alerta.

De acordo com os promotores, o objetivo é assegurar que o sistema cumpra sua finalidade de proteção da população sem provocar situações de pânico injustificado.

O MPMG também reafirmou que continuará atuando na defesa da segurança e dos direitos das comunidades que vivem em áreas potencialmente atingidas por barragens.

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