O flautista Rafael Beck e o pianista Felipe Montanaro apresentam o show inédito Fantasia Brasil com um repertório repleto de composições de grandes nomes da música nacional neste sábado (15), às 23h59, no programa Cena Musical, da

A produção, realizada pela emissora pública, celebra sucessos de personalidades como Dominguinhos, Tom Jobim, Hermeto Pascoal, Jacob do Bandolim, João Bosco, Chico Buarque, Djavan, Ivan Lins e Guilherme Arantes, entre outros.

A performance exclusiva combina clássicos do repertório nacional como os hits Jade, Sapato Velho, Aprendendo a Jogar, Pedras que Cantam, Isso Aqui Tá Bom Demais, Beatriz e Frevo Novo. O espetáculo inclui, ainda, obras autorais do duo: Tema pro Ricardo e 20.23.

Rafael Beck toca flauta transversal e piano elétrico. Já Felipe Montanaro mostra seu talento no piano e na sanfona. Eles começaram a tocar juntos em 2023 e, desde então, têm destaque como representantes da nova geração da música instrumental brasileira. Com arranjos inovadores e interpretações que unem técnica e sensibilidade, os artistas conquistaram reconhecimento no país e no exterior.

O show gravado no palco do Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro, pode ser acompanhado no app TV Brasil Play e no Youtube do canal. A produção apresentada pela jornalista e cantora Bia Aparecida tem direção de Waldecir de Oliveira.

A nova temporada do Cena Musical reúne os depoimentos dos convidados e de bastidores das gravações. A sequência traz performances de nomes como Áurea Martins, Cristóvão Bastos, Lula Queiroga e Marcos Sacramento, entre outros astros do cancioneiro do país.

Sobre a produção

Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES.

A produção com janela semanal traz espetáculos que revelam e celebram a diversidade e a riqueza da sonoridade brasileira. Na nova leva de episódios, a atração exibe performances exclusivas de personalidades de vários gêneros.

"Estou muito feliz em celebrar a estreia de uma nova temporada do Cena Musical na TV Brasil. É muito especial apresentar um programa que acredita na força e na diversidade da música nacional e abre espaço, de forma democrática, para diferentes sons, sotaques, histórias e gerações", conta Bia Aparecida.

A apresentadora considera a música uma das maiores riquezas culturais do país. "Ela é sofisticada, inventiva e profundamente conectada com quem somos. Os convidados mostram a grandeza e a diversidade desse cenário. O programa Cena Musical é esse lugar de encontro, descoberta e celebração da nossa cultura e estou bem animada para dividir essa nova temporada com o público", completa.

Diretor artístico da atração, Waldecir de Oliveira explica a proposta da nova temporada. "O Cena Musical reafirma a sua importância como um espaço plural e necessário para a música brasileira. O programa amplia a visibilidade de artistas de diferentes regiões, estilos e trajetórias para valorizar a riqueza cultural do país e fortalecer a circulação da produção nacional para novos públicos", afirma.

Ao vivo e on demand

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