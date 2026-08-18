A cantora e atriz Zezé Motta salientou que a arte brasileira dá adeus a uma de suas maiores damas, ao publicar uma foto de Laura. Laura foi grande, foi inteira, foi eterna, diz a legenda da postagem.
A atriz Lilia Cabral relembrou o último encontro que teve com a atriz, enfatizando o impacto de seu legado na televisão brasileira: ela representa a nossa arte, ela é e sempre será a nossa inspiração.
As duas atrizes contracenaram nas novelas Chocolate com Pimenta (2003) e Império (2014), ambas na emissora Globo.
Na minha memória ela sempre estará presente e tenho certeza que na memória de muitos brasileiros também.
Outra atriz que homenageou a artista foi Lúcia Veríssimo. Ela contou que conheceu Laura no filme que fizeram juntas, Um Casal de 3, em 1982.
Daí para sempre tive o imenso prazer de tê-la como amiga querida. Te agradeço imensamente por todo carinho que você sempre teve comigo, assim como pelas gargalhadas infinitas que você provocou em mim com suas façanhas e pelas maravilhosas atuações.
Já a atriz Fabiana Karla não poupou elogios para homenagear a carreira da amiga. Karla relembrou que dividiram o palco na peça Hoje Eu Me Chamo Dinorá e da dedicação da amiga, que chegava 15h no teatro para se preparar para seu público às 21h.
Trabalhar ao lado dela foi uma lição de ofício e de vida.
O ator Miguel Falabella homenageou a artista compartilhando uma foto de ambos e destacando: Laura era gigante, compulsiva e tinha um talento que não cabia em seu corpo pequeno.
Já o ator Ary Fontoura lembrou da atriz como uma amiga querida e companheira de tantas caminhadas, acrescentando que essa luz, esse sorriso e esse brilho jamais serão esquecidos.
O ator José de Abreu postou no X duas fotos ao lado de Laura em que trabalharam juntos nas novelas Desejo Proibido (2009) e A Dona do Pedaço (2019): amor de todos nós.
Laura Cardoso foi velada na manhã desta terça-feira (18) na Bela Vista, em São Paulo, em cerimônia para a família e amigos.
*Estagiário da Agência Brasil sob coordenação de Odair Braz Junior
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