Amigos e colegas de trabalho prestaram homenagens à trajetória da atriz Laura Cardoso, que faleceu aos 98 anos, em sua casa, em São Paulo. A informação foi confirmada nesta terça-feira (18) em seu perfil no Instagram.

A cantora e atriz Zezé Motta salientou que a arte brasileira dá adeus a uma de suas maiores damas, ao publicar uma foto de Laura. Laura foi grande, foi inteira, foi eterna, diz a legenda da postagem.

A atriz Lilia Cabral relembrou o último encontro que teve com a atriz, enfatizando o impacto de seu legado na televisão brasileira: ela representa a nossa arte, ela é e sempre será a nossa inspiração.

As duas atrizes contracenaram nas novelas Chocolate com Pimenta (2003) e Império (2014), ambas na emissora Globo.

Na minha memória ela sempre estará presente e tenho certeza que na memória de muitos brasileiros também.

Outra atriz que homenageou a artista foi Lúcia Veríssimo. Ela contou que conheceu Laura no filme que fizeram juntas, Um Casal de 3, em 1982.

Daí para sempre tive o imenso prazer de tê-la como amiga querida. Te agradeço imensamente por todo carinho que você sempre teve comigo, assim como pelas gargalhadas infinitas que você provocou em mim com suas façanhas e pelas maravilhosas atuações.

Já a atriz Fabiana Karla não poupou elogios para homenagear a carreira da amiga. Karla relembrou que dividiram o palco na peça Hoje Eu Me Chamo Dinorá e da dedicação da amiga, que chegava 15h no teatro para se preparar para seu público às 21h.

Trabalhar ao lado dela foi uma lição de ofício e de vida.

O ator Miguel Falabella homenageou a artista compartilhando uma foto de ambos e destacando: Laura era gigante, compulsiva e tinha um talento que não cabia em seu corpo pequeno.

Já o ator Ary Fontoura lembrou da atriz como uma amiga querida e companheira de tantas caminhadas, acrescentando que essa luz, esse sorriso e esse brilho jamais serão esquecidos.

O ator José de Abreu postou no X duas fotos ao lado de Laura em que trabalharam juntos nas novelas Desejo Proibido (2009) e A Dona do Pedaço (2019): amor de todos nós.

Laura Cardoso foi velada na manhã desta terça-feira (18) na Bela Vista, em São Paulo, em cerimônia para a família e amigos.

*Estagiário da Agência Brasil sob coordenação de Odair Braz Junior

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