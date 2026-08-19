. A data foi instituída com o objetivo de combater a lesbofobia o preconceito, a rejeição ou o ódio contra mulheres lésbicas , a violência com base em orientação sexual e identidade de gênero e também pela luta para conquistar direitos.

A iniciativa homenageia a mobilização do dia 19 de agosto de 1983, no Ferros Bar, no centro de São Paulo, quando mulheres lésbicas se recusaram a aceitar a discriminação e a violência dentro de um espaço e se levantaram contra a censura e a tentativa de silenciamento no local.

Neste dia, há 43 anos, a administração do espaço proibiu a venda e circulação do boletim Chana com Chana, produzida pelo Grupo Ação Lésbica Feminista (Galf) coletivo que existiu de 1981 a 1990.

O chamado Levante do Ferros Bar tornou-se um marco da resistência lésbica brasileira por liberdade de expressão e direitos.

Esta foi a primeira manifestação organizada por lésbicas contra a discriminação, realizada em plena ditadura militar. Elas também reivindicaram o direito civil de existir, falar, circular e se organizar.

Entre as protagonistas da ocupação do espaço estava a ativista brasileira Rosely Roth (1959-1990 - imagem em destaque), considerada uma das pioneiras do movimento lésbico brasileiro.

Resistência lésbica