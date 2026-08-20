O candidato ao governo de Minas Gerais pelo Republicanos, Cleitinho Azevedo, afirmou nesta quarta-feira, 19, que apoia o fim da escala de trabalho 6x1 e pretende votar favoravelmente à mudança no Senado, mas defendeu que empresas recebam compensações para a adoção de uma jornada 5x2.

"Quem tem que pagar essa conta não é nem a empresa e nem o trabalhador. Quem tem que pagar essa conta é o governo federal", afirmou durante sabatina da Record Minas.

Cleitinho disse que pretende atuar com outros senadores para que a mudança seja acompanhada de contrapartidas ao setor produtivo. Entre as medidas citadas pelo candidato estão a desoneração da folha e a redução de impostos.

"As empresas que forem aderir a esse 5 por 2 têm que ter uma contrapartida. Isso é extremamente importante", declarou.

O senador afirmou que votará a favor do fim da escala 6x1. "Eu vou votar favorável e vou apoiar e essa bandeira é uma bandeira minha", disse.

Crítica ao Congresso

Cleitinho também criticou a jornada de trabalho no Congresso Nacional ao tratar do tema. "Que moral que um político tem para falar de uma escala que ele não trabalha?", questionou.