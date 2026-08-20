A Moderna e a Merck informaram nesta quarta-feira (19) que uma vacina experimental personalizada baseada em mRNA demonstrou eficácia em reduzir o risco de o melanoma voltar ou se espalhar em um estudo de fase avançada com pacientes de alto risco. Segundo as empresas, os resultados podem abrir caminho para um novo tratamento com potencial de prolongar a vida de pessoas diagnosticadas com esse tipo agressivo de câncer de pele.

O ensaio avaliou pacientes que passaram por cirurgia para remoção do tumor, com o objetivo de diminuir a probabilidade de recidiva após a operação.

De acordo com as companhias, o estudo testou a vacina personalizada intismeran em combinação com o imunoterápico Keytruda, um dos principais medicamentos oncológicos da Merck, e atingiu o desfecho principal ao ampliar o tempo até o retorno do câncer. O estudo também cumpriu um objetivo secundário ao reduzir a disseminação da doença para outros órgãos.

As empresas não divulgaram dados específicos sobre o tempo de sobrevida sem progressão nem sobre a sobrevida média dos pacientes. Mais detalhes devem ser apresentados em um congresso médico ainda neste ano.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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