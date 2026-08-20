As exportações de carne suína de Goiás cresceram 15,3% em volume no primeiro semestre de 2026, na comparação com igual período do ano passado, informou o governo estadual em nota. Entre janeiro e junho, o Estado embarcou 10,8 mil toneladas da proteína e movimentou US$ 20,0 milhões no mercado internacional, segundo o Agro em Dados, levantamento da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

Cingapura foi o principal destino da carne suína goiana no período, responsável por 47,5% do valor exportado, com compras de US$ 9,5 milhões. Hong Kong, Angola, Vietnã e Geórgia também figuraram entre os principais mercados compradores.

Já o Brasil exportou 773,1 mil toneladas de carne suína entre janeiro e junho, aumento de 10,5% em relação ao primeiro semestre de 2025. A receita alcançou US$ 1,8 bilhão, alta de 8,3%.

Goiás também apresentou crescimento na atividade produtiva. O Estado abateu 493,5 mil suínos no primeiro trimestre, 0,5% acima do registrado um ano antes. Com esse volume, ocupou a oitava posição entre as unidades da Federação em número de animais abatidos.

Já a produção nacional de carne suína cresceu mais. No primeiro trimestre, o Brasil abateu 15,27 milhões de suínos, alta de 5,5% ante igual período de 2025, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi o maior volume para um primeiro trimestre desde o início da série histórica da pesquisa.