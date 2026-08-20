O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, defendeu nesta terça-feira, 18, que a Petrobras passe por uma avaliação de eficiência, mas disse que, por ora, não há a intenção de privatizá-la. "A Petrobras é uma empresa importante e estratégica para o Brasil. Todas as empresas estatais vão passar por uma avaliação para verificar qual é a sua eficácia. Não há nenhum plano no sentido de privatizar a Petrobras", declarou a jornalistas, após participar do evento "Encontro com Presidenciáveis - Diálogo pelo Futuro do Brasil", promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília.

Marinho afirmou, porém, que um eventual governo de Flávio continuaria a plano de avaliação de estatais.

Caso Master

O coordenador de campanha também comentou sobre o caso "Dark Horse", que envolve negociações entre o dono do Master, Daniel Vorcaro, e o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Marinho, cabia à produtora responsável pelo filme executar a prestação de contas e que isso já foi feito.

Flávio na Paulista e nos debates

Marinho afirmou que Flávio Bolsonaro participará de todos os debates em que houver presença confirmada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O senador do Rio Grande do Norte confirmou ainda que Flávio deve comparecer ao evento organizado pelo PL na Avenida Paulista, em São Paulo, no feriado de 7 de Setembro.