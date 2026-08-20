O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta terça-feira, 18, que "está na hora de trazer" a Petrobras para o setor de mineração, especialmente o segmento de terras raras. Ele comentava, de forma geral, sobre o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e o crescimento do mercado minerário no mundo. Não houve detalhamento sobre como ocorreria a participação da estatal.

Mercadante também defendeu uma relação de "parceria mais criativa" entre Estado e mercado.

A declaração ocorreu durante participação do encontro "Destravando o Potencial da Mineração no Brasil", realizado em Brasília pela Editora Globo e patrocinado pela Vale.

"O BNDES está em um momento de expansão, de investimento, de crédito e de reconstruir pontos estratégicos, uma delas é com a Vale. O BNDES tem um papel fundamental na história da Vale", disse o presidente do banco de desenvolvimento.

Ele argumentou ainda que o minério de ferro de alto teor é uma alternativa que deve reposicionar o Brasil no setor minerário, com aumento da relevância. Em outra seara, foi também defendido investimentos em data centers e inteligência artificial.

Classificação de cavernas

O presidente do BNDES ainda cobrou publicamente a publicação do novo decreto que será base para a classificação de cavernas no Brasil. O tema é relevante porque há a perspectiva de destravar projetos de mineração.

Será alterada a regulamentação dada pelo governo de Jair Bolsonaro em 2022. Hoje, as mineradoras não podem atuar em áreas onde são identificadas determinadas cavidades naturais.

"Tem que acabar com essa história de cavidades", disse Mercadante. "Queremos logo o decreto", reforçou.

Em julho, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a nova norma sobre as cavernas no Brasil seria assinada em breve pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Não se pode parar uma grande mineradora no meio de um processo de mineração legal e licenciado por causa de uma cavidade de máxima relevância", declarou o ministro no mês passado.