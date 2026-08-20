A Getnet, empresa de pagamentos do Santander, anunciou nesta terça-feira, 18, a indicação de Cristiane Nogueira ao cargo de CEO das operações brasileiras. A executiva substituirá Cassio Schmitt, que seguirá no posto até a conclusão da transição e permanecerá no Conselho de Administração da companhia.

A nomeação depende da aprovação do Banco Central, estimada para outubro, de acordo com a Getnet. Nogueira tem mais de 25 anos de experiência nos setores financeiro e de meios de pagamentos, com passagens no BankBoston, Banco Safra e o grupo de adquirência Punto/Edenred. Teve também uma trajetória de quase 10 anos no próprio Santander, antes de atuar como vice-presidente na Getnet.

Em nota, Nogueira se disse satisfeita em voltar à empresa e afirmou que a Getnet é "sólida", com um time "altamente qualificado" e uma estratégia consistente. "Nosso foco será dar continuidade a essa jornada de crescimento, fortalecendo nossa capacidade de inovar e de entregar soluções que apoiem o desenvolvimento dos nossos clientes em um mercado em constante transformação", ressaltou.

Já Schmitt destacou que atravessou um dos períodos de maior transformação no setor nos quase cinco anos em que esteve à frente da Getnet. "Tenho muito orgulho do que construímos juntos e sigo no Conselho de Administração com a certeza de que a companhia está bem estruturada para os próximos capítulos dessa evolução", disse.

O anúncio acompanha uma série de mudanças recentes no Grupo Santander. Em julho, Gilson Finkelsztain sucedeu Mario Leão na presidência da subsidiária brasileira, que também passou a ter novo CFO este ano, Carlos Muñiz.