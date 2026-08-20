A Home Depot registrou lucro líquido de US$ 4,8 bilhões em seu segundo trimestre fiscal (encerrado em 2 de agosto), ou US$ 4,79 por ação, ante US$ 4,55 bilhões (US$ 4,58 por ação) no mesmo período do ano passado. Em base ajustada, o lucro foi de US$ 4,92 por ação, superando as expectativas de analistas consultados pela FactSet, de US$ 4,73 por ação.

As vendas comparáveis, que excluem aberturas e fechamentos de lojas, cresceram 1,7% no segundo trimestre, acima do avanço de 0,9% projetado pelos analistas. As vendas líquidas subiram 5,7%, para US$ 47,86 bilhões, também superando as previsões de Wall Street.

Segundo a empresa, proprietários de imóveis realizaram projetos menores de manutenção na primavera no último trimestre, apesar da incerteza econômica persistente, o que impulsionou as vendas e deu à Home Depot confiança para manter o guidance para o ano inteiro. Mesmo assim, juros elevados e inflação persistente continuam desestimulando os consumidores a tomar dívida para reformas maiores e de longo prazo.

A empresa prevê que as vendas líquidas cresçam de 2,5% a 4,5% no ano e que as vendas comparáveis fiquem estáveis ou avancem até 2%. A Home Depot afirmou que reembolsos de tarifas ajudarão a compensar custos mais altos de combustível e produção.

Os resultados trimestrais são divulgados após o anúncio, na semana passada, de que o CEO Ted Decker tirará uma licença médica temporária. Richard McPhail, ao lado de Ann-Marie Campbell, vice-presidente executiva sênior de lojas e operações nos EUA, supervisionará as operações durante sua ausência. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado