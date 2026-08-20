A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, anunciou um pacote de condições financeiras voltado a impulsionar o ecossistema de inovação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os financiamentos nessas localidades poderão chegar até 100% do valor dos projetos, informou a Finep nesta segunda-feira, 17.

A estratégia busca reduzir desigualdades regionais e fortalecer cadeias produtivas locais. No restante do País, a participação no crédito direto costuma variar entre 70% e 90%.

Segundo a Finep, o benefício vale para linhas voltadas a inovações de alto impacto e soberania tecnológica, com foco em atualização tecnológica e ganho de produtividade, e também para uma linha exclusiva destinada às três regiões. Essa modalidade é direcionada à aquisição de máquinas, equipamentos e bens de informática que ampliem de forma imediata a capacidade produtiva e inovadora das empresas instaladas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Outro ponto destacado pela Finep é a flexibilização do crédito indireto, operado por agentes financeiros parceiros. Enquanto em outras regiões essa modalidade é restrita a empresas com Receita Operacional Bruta (ROB) de até R$ 300 milhões, nas três regiões prioritárias também poderá ser acessada por companhias de grande porte, com ROB acima desse valor, desde que os projetos sejam regionais.

No modelo indireto, os financiamentos podem chegar a R$ 30 milhões, com carência de até 24 meses e taxas descritas como competitivas, especialmente sob o programa Brasil Mais Produtivo, que oferece taxas de TR + 5,560% a.a. para projetos de digitalização.

Além do crédito, a Finep atua com investimento indireto para fortalecer startups. Um dos exemplos é o FIP Nordeste Capital Semente, voltado a capitalizar empresas inovadoras e estimular ecossistemas de empreendedorismo com impacto socioeconômico regional.