A XP registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,384 bilhão, alta de 5% em doze meses e de mesmo porcentual frente ao primeiro trimestre. A receita bruta atingiu R$ 5,056 bilhões, um aumento de 8% em base anual e de 3% quando comparada ao primeiro trimestre.

O EBT ajustado alcançou R$ 1,565 bilhão, representando um aumento de 15% frente ao segundo trimestre do ano passado e de 10% em relação ao primeiro trimestre. Lucro líquido e EBT foram recorde.

De acordo com o CEO da XP, Thiago Maffra, o resultado da XP no trimestre reflete a evolução da companhia na construção de um ecossistema capaz de atender, de forma integrada, as diferentes necessidades financeiras de pessoas e empresas ao longo de suas jornadas.

O retorno sobre o patrimônio ajustado (ROAE) caiu para 22,5% no segundo trimestre, de 24,4% no mesmo intervalo do ano passado, mas subiu em relação ao primeiro trimestre, quando estava em 21,7%. De acordo com Maffra, a queda reflete uma postura conservadora da XP adotada desde o começo do ano de reter capital diante das perspectivas de um cenário desafiador.

"Excluindo esse excesso de capital, o ROAE está acima de 26% e 27%, a depender de onde normaliza". Ele citou que o excesso de capital pode ser observado no índice de Basileia, acima de 20%, mas que a meta da XP é retornar ao patamar entre 16% e 19% ao longo do ano.

Maffra destacou ainda que o varejo manteve crescimento consistente e registrou R$ 20 bilhões em captação no segundo trimestre, com evolução da diversificação das receitas e ampliação da participação de novas linhas de negócio. A entrada líquida de recursos total no segundo trimestre foi a R$ 28 bilhões, o dobro do primeiro trimestre e o triplo do segundo trimestre do ano passado.

Os ativos totais de clientes (AuC, AuM e AuA) atingiram R$ 2,2 trilhões no segundo trimestre, alta de 17% na comparação anual.