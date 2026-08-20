A Nvidia confirmou na segunda-feira que forneceria uma garantia financeira para o grande campus de data center da OpenAI em Ohio, chamado PORTS-Pike Technology Câmpus. Investidores parecem estar recebendo cautelosamente o plano do fabricante de chips de apoiar o enorme investimento, com a ação em alta modesta durante a tarde em Nova York, embora o CEO da Nvidia, Jensen Huang, preveja um grande retorno em receita.

A Nvidia deve garantir menos de US$ 120 bilhões do investimento do projeto, abaixo dos US$ 250 bilhões previstos anteriormente, informou o The Wall Street Journal na sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A mudança foi feita em resposta a preocupações dos investidores sobre a exposição do balanço da Nvidia, de acordo com o WSJ.

"Nossa participação está limitada a porções definidas de pagamentos de aluguel e energia, juntamente com um compromisso de valor residual especificado - não o custo total do local ou todas as obrigações do inquilino", disse Huang.

A Nvidia também disse que investirá US$ 1,5 bilhão na SB Energy, a empresa de infraestrutura criada pela OpenAI e pelo grupo japonês SoftBank, para construir, possuir e operar o data center sob um contrato de arrendamento de 20 anos para a OpenAI.

Cada geração de sistemas de inteligência artificial (IA) implantados no site PORTS-Pike pode representar aproximadamente 1,5 milhão de unidades de processamento gráfico da Nvidia, gerando aproximadamente US$ 150 bilhões a US$ 200 bilhões em receita, disse a empresa de chips. Ao longo de 20 anos, o site pode suportar múltiplos ciclos de atualização.

"Os compromissos existentes e planejados da OpenAI representam aproximadamente 12 gigawatts de computação Nvidia, com a oportunidade de expandir para aproximadamente 16 gigawatts se a Nvidia estender o acordo PORTS-Pike além dos 4,25 gigawatts iniciais", disse Huang. "Nesses níveis, a oportunidade representa cerca de US$ 600 bilhões de computação Nvidia até 2030."

Como fornecedor dominante de chips de inteligência artificial, a Nvidia procurou aliviar o gargalo de financiamento na construção de infraestrutura de IA fazendo investimentos em todo o ecossistema. A Nvidia fez 66 investimentos em empresas privadas em 2025 e 2026, de acordo com a FactSet, com alguns investidores questionando se o conselho deveria, em vez disso, devolver esse capital aos acionistas. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado