Uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) prendeu 18 pessoas nesta quinta-feira (20) durante uma ação contra uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas com atuação no Vale do Rio Doce e ramificações no Espírito Santo. A Operação Occasus Solis cumpriu 18 dos 22 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça.

Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão em Governador Valadares, Ipatinga, Mantena, Itabirinha, Itanhomi, Central de Minas, Ataléia e Guarapari (ES).

Durante a operação, outras duas pessoas foram presas em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Também foram apreendidas armas e porções de cocaína e maconha.

A Justiça determinou ainda o bloqueio de até R$3,49 milhões em ativos financeiros dos investigados e o sequestro de veículos que, segundo as investigações, eram utilizados no transporte de drogas.

Organização tinha divisão de funções

As investigações apontaram a existência de uma estrutura organizada para a distribuição e venda de maconha, cocaína e crack. O grupo teria uma célula responsável pelo fornecimento no Vale do Aço, uma estrutura central de distribuição em Governador Valadares e cinco células menores de revenda espalhadas pela região.

Segundo o MPMG, os integrantes exerciam funções específicas, como fornecedores, transportadores, operadores financeiros, gerentes regionais e vendedores.

As apurações foram realizadas com base em interceptações telefônicas e quebras dos sigilos bancário e fiscal, autorizadas pela Justiça.

Ainda conforme as investigações, integrantes apontados como líderes continuavam comandando as atividades criminosas de dentro do sistema prisional, utilizando celulares introduzidos irregularmente nas unidades.

Investigação também apura lavagem de dinheiro

O grupo também é investigado por lavagem de dinheiro. Segundo o MPMG, foram identificadas movimentações em contas de terceiros incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos e o uso de estabelecimentos comerciais como fachada.

As investigações apontaram ainda suspeitas de emprego de violência para cobrança de dívidas, participação em crimes contra a vida e envolvimento de um adolescente nas atividades da organização.

Um dos investigados está foragido no exterior. O MPMG solicitou sua inclusão na difusão vermelha da Interpol.

Operação mobilizou cerca de 90 policiais

A operação foi deflagrada pelo Gaeco Regional de Governador Valadares e pela Promotoria de Justiça de Mantena, em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais.

Cerca de 90 policiais militares participaram da ação, que também contou com apoio do Gaeco Regional de Ipatinga, do Gaeco do Ministério Público do Espírito Santo e da Polícia Militar de Rondônia.

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