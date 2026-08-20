Ninguém acertou as seis dezenas do concurso da Mega-Sena sorteadas na noite desta quinta-feira (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram 16, 23, 24, 33, 36 e 52.

Com isso, o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo concurso é de R$ 50 milhões. O valor acumulado para o próximo sorteio é de R$ 42.842.469,58.

A quina teve 38 apostas ganhadoras, e cada uma receberá R$ 50.460,11.

A quadra registrou 3.041 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 1.039,35.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 48.118.878,00.

Também foram acumulados R$ 6.573.150,20 para o próximo concurso com final zero ou cinco e R$ 53.729.433,59 para o sorteio especial.

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