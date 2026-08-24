Uma explosão causada por um botijão de gás na zona norte de São Paulo, resultou na interdição preventiva de 13 imóveis. O acidente ocorreu por volta das 4h da manhã do domingo (23).

Segundo a Defesa Civil municipal, o acidente, em um imóvel na Rua Anan Moreira dos Santos Mattos, no bairro Jaraguá, deixou 12 residências em risco, além do imóvel diretamente atingido.

O órgão esteve no local e realizou uma visita preliminar.

A Defesa Civil do estado também esteve no local prestando apoio às equipes municipais e acompanhando as ações de resposta à ocorrência. Foi realizada a perícia pela Polícia Civil. As residências permanecem interditadas, nesta segunda-feira (24).

Para atender à ocorrência, o Corpo de Bombeiros mobilizou 11 viaturas e suas equipes. Dos três acidentados, um necessitou de atendimento hospitalar e seguiu para o Pronto-Socorro do Hospital Penteado, enquanto os outros dois receberam auxílio de moradores locais e dispensaram assistência médica.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social prestou suporte para os moradores atingidos, via Subprefeitura de Pirituba, que cadastrou 18 famílias no programa de auxílio aluguel.

A secretaria atendeu 32 famílias abrigadas em residências de parentes.

A Defesa Civil do município segue no local prestando apoio aos afetados.

* Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior

Tags:

bairro Jaragu | Defesa Civil | Explosão de botijão de Gás