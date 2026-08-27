Casemiro Bonafé, personagem de Cassio Gabus Mendes em A Nobreza do Amor, terá uma despedida marcada por uma morte natural. O coronel estará na casa de Diógenes (Danton Mello) quando morrer. A sequência deve ir ao ar em setembro, cerca de dois meses antes do encerramento da novela das seis da TV Globo.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, Cassio já gravou a cena da morte de Casemiro. O ator, no entanto, ainda participa das últimas gravações da novela nesta quarta-feira, 26.

A despedida do personagem também contará com uma missa, que terá a participação de diversos nomes do elenco. Na sequência, Casemiro aparecerá bastante abatido.

Na história, o personagem é proprietário de uma lavoura e do Santa Fé, principal engenho de cana-de-açúcar de Barro Preto. Casemiro é casado com Graça (Fabiana Karla) e pai de Mirinho (Nicolas Prattes) e Ana Maria (Julia Lemos), além de padrinho de Tonho (Ronald Sotto).

Próximo trabalho de Cassio Gabus Mendes

Com o fim de sua participação em A Nobreza do Amor, Cassio Gabus Mendes já tem um novo projeto na Globo. O ator foi escalado para Resposta ao Tempo, série que marca o retorno de Lícia Manzo à emissora.

Na produção escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr., ele interpretará Alfredo, marido de Heloísa (Giulia Gam), uma das quatro protagonistas. O casal enfrentará a chamada síndrome do ninho vazio quando o segundo filho decidir sair de casa já no primeiro episódio.