As últimas vagas para a fase de liga da Champions League foram preenchidas. Após a rodada final dos playoffs, disputada nesta quarta-feira, 26, Fenerbahçe, AEK Atenas, Slovan Bratislava e Viking FK garantiram presença na competição continental.

O time turco venceu o Lyon e assegurou o retorno ao torneio após 18 anos. Na Grécia, o AEK Atenas superou o Levski Sofia, enquanto o Slovan Bratislava passou pelo NK Celje. Já o Viking FK eliminou o Dinamo Zagreb e fechou a lista de classificados da rodada.

Com os novos participantes, a próxima etapa terá 36 equipes. Outros 29 clubes avançaram diretamente, enquanto três haviam se classificado no dia anterior.

O sorteio da tabela de jogos está marcado para esta quinta-feira, enquanto a fase de liga da competição começa em 8 de setembro.

SORTEIO DEFINIRÁ OS ADVERSÁRIOS DE CADA EQUIPE NA FASE DE LIGA

Cada equipe será sorteada para enfrentar dois adversários de cada um dos quatro potes, com um jogo em casa e outro fora contra representantes de cada grupo. Clubes do mesmo país não poderão se enfrentar, enquanto haverá limite de dois adversários de uma mesma associação nacional.

Ao todo, serão oito partidas contra adversários diferentes, sendo quatro como mandante e quatro como visitante. Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto aqueles que terminarem entre a nona e a 24ª posição disputarão os playoffs por uma vaga na próxima fase.

CONFIRA DIVISÃO DAS EQUIPES PARA O SORTEIO

Pote 1

Paris Saint-Germain

Bayern de Munique

Real Madrid

Liverpool

Inter de Milão

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atlético de Madrid

Pote 2

Borussia Dortmund

Roma

Sporting CP

Aston Villa

Porto

Manchester United

Club Brugge

Real Betis

PSV Eindhoven

Pote 3

Feyenoord

Lille

Bodø/Glimt

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

Fenerbahçe

Pote 4

Slavia Praga

Stuttgart

LASK

Como

Lens

Sabah

AEK Atenas

Slovan Bratislava

Viking FK