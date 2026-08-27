A Nvidia divulgou na teleconferência após seus resultados do trimestre que projeta um crescimento de receita de 70% para o ano fiscal de 2028, que se inicia em janeiro de 2027.

Os analistas esperavam um aumento de 44% na receita da empresa para o período. A diretora financeira da Nvidia, Colete Kress, afirmou que as previsões dos clientes "apontam para o nosso crescimento dobrando no próximo ano", mas mencionou que a projeção reflete restrições de fornecimento.

"Sem a restrição de fornecimento, a perspectiva para o ano fiscal de 2028 seria muito maior", afirmou a diretora. Segundo ela, a Nvidia aumentará os preços de seus produtos e serviços no primeiro trimestre do próximo ano.

Kress também informou que o Amazon Web Services (AWS), plataforma em nuvem da gigante de e-commerce, irá implantar 2 milhões adicionais de placas de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia nos próximos anos.

*Com informações da Dow Jones Newswires.