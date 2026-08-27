O candidato ao governo de Santa Catarina Gelson Merísio (PSB) colocou R$ 1 milhão do próprio bolso na campanha eleitoral e passou a liderar o ranking de autodoações entre os candidatos ao governo estadual.

Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Gelson Merísio integra a coligação Coragem Para Mudar, formada por PSB, PDT, PSOL-Rede e a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB.

O valor transferido por Gelson Merísio à própria campanha chama atenção quando comparado ao patrimônio informado por ele à Justiça Eleitoral. Na declaração apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato registrou R$ 652.953,78 em bens, cerca de R$ 347 mil a menos do que a quantia destinada à candidatura.

Entre os bens declarados estão uma casa em São Paulo, avaliada em R$ 430 mil, uma participação de R$ 95 mil na empresa Merísio Comércio de Materiais de Construção Ltda. e R$ 75,5 mil em quotas de capital da Sicoob/Credimoc Cooperativa de Crédito. Ele também informou valores mantidos em contas bancárias e aplicação financeira.

A prestação de contas de Gelson Merísio foi recebida pela Justiça Eleitoral nessa terça-feira, 25. O sistema do TSE registra a transferência de R$ 1 milhão como recurso próprio utilizado na campanha.

Outros candidatos

O governador Jorginho Mello (PL) também aparece entre os candidatos que já utilizaram recursos próprios na corrida eleitoral. Ele declarou uma autodoação de R$ 30 mil para a campanha.

Os demais concorrentes ao governo de Santa Catarina ainda não apresentaram prestações de contas com informações sobre doadores, de acordo com os dados disponíveis no DivulgaCandContas, plataforma do TSE.


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