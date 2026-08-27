Nesta terça-feira, 25, foi divulgada uma pesquisa de opinião feita pela Quaest sobre a aprovação e desaprovação popular do governo de Ricardo Couto no Rio de Janeiro. Segundo o levantamento, 38% dos fluminenses aprovam e 20% desaprovam Couto, tornando-o o governador melhor avaliado dentre as últimas quatro administrações do Estado.

A última Quaest sobre a aprovação e desaprovação do governo Cláudio Castro (PL) - anterior direto de Couto - foi feita 4 meses após sua renúncia, mostrando uma taxa de 54% de reprovação contra 28% de aprovação.

Castro e seu vice renunciaram o governo em 23 de março, e, como o presidente da Alerj estava afastado, Ricardo Couto, então presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), assumiu o governo interinamente em 24 de março, como autoridade que deveria conduzir o Estado até a próxima eleição.

Anterior ao governo Castro, o Rio era governado por Wilson Witzel, que deixou cargo após ser alvo de investigações por suspeitas de corrupção e irregularidades na área da saúde.

A Paraná Pesquisas conduziu um levamento de sua popularidade em Março de 2020, pouco tempo antes de seu afastamento. Os resultados: 35,7% aprovavam Witzel e 59% desaprovavam.

Luiz Fernando Pezão, que comandou o Palácio Guanabara de 2014 à janeiro de 2019, encerrou o governo com 91% de desaprovação e apenas 5% de aprovação segundo uma pesquisa Ibope de setembro de 2018.

Ele foi preso pela Polícia Federal em novembro de 2018 pela Lava-Jato em meio à pior crise financeira do Estado, a apenas 33 dias do fim do mandato.

A última pesquisa de opinião da administração Sérgio Cabral é o Datafolha de novembro de 2013, poucos meses antes de Cabral renunciar, em abril de 2014, para concorrer ao Senado. O resultado do levantamento é que 20% consideravam sua gestão ótima/boa, enquanto 38% a achavam ruim/péssima

O último governo do Estado do Rio de Janeiro com avaliação melhor que a de Couto foi o de Rosinha Garotinho, com 41% de aprovação. Ela comandou o Palácio Guanabara de 2003 à 2006.