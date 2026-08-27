A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,01%

Pontos: 174.586,26

Máxima de +0,99% : 176.296 pontos

Mínima de -0,21% : 174.208 pontos

Volume: R$ 0,86 bilhões

Variação em 2026: 8,35%

Variação no mês: -1,92%

Dow Jones: -0,21%

Pontos: 53.463,88

Nasdaq: -0,08%

Pontos: 26.130,20

Ibovespa Futuro: +0,24%

Pontos: 177.925

Máxima (pontos): 179.100

Mínima (pontos): 176.925

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,53

Variação: +0,23%

Petrobras PN

Preço: R$ 41,48

Variação: +0,31%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,07

Variação: +1,73%

Ambev ON

Preço: R$ 15,29

Variação: -0,13%

Petrobras ON

Preço: R$ 46,02

Variação: +0,09%

Vale PNA

Preço: R$ 78,53

Variação: -0,22%

MBRF SA ON

Preço: R$ 18,56

Variação: +1,37%

Vale ON

Preço: R$ 78,53

Variação: -0,22%

Itausa PN

Preço: R$ 12,88

Variação: +0,23%

Global 40

Cotação: 593,428 centavos de dólar

(25/8/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1508

Venda: R$ 5,1518

Variação: +0,22%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,28

Venda: R$ 5,38

Variação: -0,02%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1598

Venda: R$ 5,1604

Variação: +0,22%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2500

Venda: R$ 5,3540

Variação: +0,3%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,1515

Variação: -0,05%

- Euro

Compra: US$ 1,1651 (às 18h32)

Venda: US$ 1,1655 (às 18h32)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,0030

Venda: R$ 6,0040

Variação: +0,03%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,1400

Venda: R$ 6,2390

Variação: -0,18%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 13,82% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 13,90% ao ano.

- Over a 13,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.653,3 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,88%


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se