A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,01%
Pontos: 174.586,26
Máxima de +0,99% : 176.296 pontos
Mínima de -0,21% : 174.208 pontos
Volume: R$ 0,86 bilhões
Variação em 2026: 8,35%
Variação no mês: -1,92%
Dow Jones: -0,21%
Pontos: 53.463,88
Nasdaq: -0,08%
Pontos: 26.130,20
Ibovespa Futuro: +0,24%
Pontos: 177.925
Máxima (pontos): 179.100
Mínima (pontos): 176.925
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,53
Variação: +0,23%
Petrobras PN
Preço: R$ 41,48
Variação: +0,31%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,07
Variação: +1,73%
Ambev ON
Preço: R$ 15,29
Variação: -0,13%
Petrobras ON
Preço: R$ 46,02
Variação: +0,09%
Vale PNA
Preço: R$ 78,53
Variação: -0,22%
MBRF SA ON
Preço: R$ 18,56
Variação: +1,37%
Vale ON
Preço: R$ 78,53
Variação: -0,22%
Itausa PN
Preço: R$ 12,88
Variação: +0,23%
Global 40
Cotação: 593,428 centavos de dólar
(25/8/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1508
Venda: R$ 5,1518
Variação: +0,22%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,28
Venda: R$ 5,38
Variação: -0,02%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1598
Venda: R$ 5,1604
Variação: +0,22%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2500
Venda: R$ 5,3540
Variação: +0,3%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,1515
Variação: -0,05%
- Euro
Compra: US$ 1,1651 (às 18h32)
Venda: US$ 1,1655 (às 18h32)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,0030
Venda: R$ 6,0040
Variação: +0,03%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,1400
Venda: R$ 6,2390
Variação: -0,18%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,82% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 13,90% ao ano.
- Over a 13,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.653,3 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,88%