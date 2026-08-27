A Salesforce registrou lucro líquido de US$ 3,53 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2027, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 5,90, o dobro do registrado no mesmo período no ano anterior e bem acima do estimado por analistas da FactSet, de US$ 3,27.

Já a receita teve salto anual de 11%, a US$ 11,3 bilhões, praticamente em linha com as expectativas da FactSet, de US$ 11,33 bilhões. Os resultados se referem ao período de três meses encerrado em 31 de julho de 2026.

A empresa de computação em nuvem elevou a projeção de receita para o ano fiscal completo, passando para a faixa entre US$ 46,1 bilhões até US$ 46,4 bilhões. Para o terceiro trimestre, a previsão é de vendas entre US$ 11,42 bilhões a US$ 11,5 bilhões. Ambas estão praticamente em linha com a mediana das expectativas do mercado, segundo a FactSet.

Além dos resultados, a Salesforce anunciou expansão da sua parceria estratégica com a Anthropic e lançou o "Claudeforce", uma nova ferramenta de vendas para acessar dados críticos dentro do chatbot Claude.

Segundo a empresa, a ferramenta está sendo lançada como um plug-in com 37 habilidades de vendas pré-construídas que permitirão aos usuários do Claude compor e-mails, atualizar registros e realizar outras ações relevantes. As empresas disseram que planejam introduzir mais integrações entre Claude, Salesforce e sua plataforma de mensagens Slack no futuro.

"Fundindo o raciocínio extraordinário do Claude com os dados confiáveis, fluxos de trabalho e governança em que todas as empresas operam, estamos entregando uma interface dinâmica que pensa, raciocina e age", disse o CEO da Salesforce, Marc Benioff, em um comunicado. "É assim que todos os negócios serão conduzidos."