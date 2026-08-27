O prefeito Ricardo Nunes (MDB) rebateu as declarações de seu vice, Ricardo Mello Araújo, de que não é informado com antecedência sobre as agendas de campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição ao governo paulista.

O ex-comandante das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) afirmou que a falta de informações dificulta a participação e disse ter tomado conhecimento sobre uma caminhada de Tarcísio com Nunes por comerciantes.

"Se ele está falando isso, está cometendo uma grande injustiça, e não sei com qual objetivo", afirmou o prefeito da capital nesta quarta-feira, 26, durante a 23ª edição da Convenção Secovi-SP, em São Paulo.

Nunes citou uma reunião do secretariado paulista, um evento de campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) na capital e um almoço com Tarcísio para os quais Mello Araújo teria sido chamado e, segundo o prefeito, não pode ir.

"Se ele tem outros compromissos, eu respeito. Compreendo que seja ocupado com muitas atividades. Se disse estar sendo excluído, lamento e não posso concordar."

Ricardo Nunes ainda fez um apelo para que o vice participe mais das agendas de campanha, minimizando as queixas. "Essas agendas políticas todo mundo recebe. Vocês sabiam, ele sabia, todos sabem. Põe no Google, são agendas públicas."

O evento desta quarta reuniu lideranças do setor imobiliário, além de contar com as presenças do governador Tarcísio e do prefeito Ricardo Nunes. Já Mello Araújo não compareceu ao Secovi-SP.