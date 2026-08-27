Miley Cyrus homenageou Dolly Parton, sua madrinha, após a morte da cantora, aos 80 anos, na última terça-feira, 25. Em uma publicação nas redes sociais, a artista relembrou a relação próxima que manteve com a lenda da música country e afirmou que alguns dos momentos mais importantes entre as duas permanecerão longe dos holofotes.

"A sensação de perder minha tia Dolly vai além do que parece certo compartilhar. Nossos momentos mais sagrados foram privados e vão permanecer assim: atrás do palco, sob o glamour e entre nossos corações", escreveu Miley.

A cantora também refletiu sobre a maneira como acredita que Dolly gostaria que ela lidasse com o luto. "O que eu SEI é que Dolly gostaria que eu sentisse tudo isso, escrevesse uma música sobre isso e depois seguisse em frente e fosse forte. Tenho um anjo ao meu lado. Sempre tive. Uma de nossas últimas conversas foi sobre música e metamorfose", continuou.

Miley encerrou a homenagem reafirmando o carinho pela madrinha e o desejo de preservar sua memória: "Eu sempre vou amá-la e querer deixá-la orgulhosa. Meu coração se parte pelo mundo, pela família e pelos amigos dela, que sentirão profundamente sua falta. Estamos juntos nessa perda e vamos encontrá-la em todas as coisas mais bonitas".

Relação começou antes da fama

A proximidade entre Miley e Dolly começou antes de a cantora alcançar fama mundial. A artista country era amiga de Billy Ray Cyrus, pai de Miley, desde os anos 1990 e se tornou madrinha da cantora, nascida em 1992.

A relação familiar também se transformou em parceria profissional ao longo dos anos. Dolly participou de Hannah Montana, série do Disney Channel que projetou Miley internacionalmente, interpretando uma versão de si mesma. Na trama, ela aparecia como "tia Dolly", madrinha de Miley Stewart, personagem vivida pela cantora.

A música foi outro elo entre as duas. Miley e Dolly gravaram e se apresentaram juntas em diferentes momentos. Entre as colaborações estão Rainbowland, lançada por Miley no álbum Younger Now, e uma nova versão de Wrecking Ball, incluída por Dolly no disco Rockstar, de 2023.

Miley falou em diversas ocasiões sobre a influência da madrinha em sua trajetória pessoal e profissional. Dolly, por sua vez, acompanhou publicamente diferentes fases da carreira da cantora.

?Breve batalha contra o câncer?

Dolly Parton morreu após uma "breve batalha contra o câncer", segundo comunicado enviado por seus representantes à revista People na terça-feira, 25. O tipo da doença não foi divulgado.

"Depois de enfrentar bravamente uma breve batalha contra o câncer, Dolly deixou sua vida terrena hoje, no Vanderbilt-Ingram Cancer Center, cercada por pessoas que amava", diz o comunicado reproduzido pela People.

A morte da artista foi anunciada por seu sobrinho, Bryan Seaver, em um vídeo publicado nas redes sociais. Dolly havia sido internada no Vanderbilt-Ingram Cancer Center, em Nashville, nos Estados Unidos, na sexta-feira, 21, e morreu quatro dias depois.

Segundo informações divulgadas pela People, a cantora também enfrentava problemas renais e doenças autoimunes.

Considerada uma das maiores representantes da música country, Dolly Parton escreveu centenas de canções ao longo da carreira, entre elas clássicos como Jolene, Coat of Many Colors e I Will Always Love You.

A artista vendeu mais de 100 milhões de cópias de seus trabalhos em todo o mundo e ultrapassou 1 bilhão de reproduções em plataformas digitais.