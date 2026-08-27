A Justiça recebeu, no dia 4 de agosto, a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra um homem de 51 anos acusado de matar a companheira e a filha dela, de 12 anos, em Paraopeba, na região Central de Minas. O crime aconteceu em junho deste ano, em um povoado na zona rural do município. A adolescente, que era enteada do acusado, tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com o recebimento da denúncia, o homem passou à condição de réu e deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri. Ele está preso preventivamente, e o processo tramita em segredo de Justiça.

Segundo o MPMG, o acusado mantinha um relacionamento com a mulher havia cerca de seis meses. Os dois moravam juntos em uma fazenda, na companhia da adolescente.

Conforme a denúncia, no dia do crime, o homem pegou uma faca e atacou as duas vítimas com diversos golpes. Ainda de acordo com o Ministério Público, a adolescente também foi submetida a asfixia, procedimento que contribuiu para a morte das duas vítimas.

A Promotoria de Justiça de Paraopeba afirma que os crimes foram cometidos com recurso que dificultou a defesa das vítimas. Entre as qualificadoras apontadas estão o emprego de asfixia, o fato de o crime ter sido cometido contra uma pessoa com deficiência, no caso da adolescente, e contra mulher em razão da condição do sexo feminino.

O MPMG também pediu que seja fixada indenização por danos morais e materiais aos familiares das vítimas. A denúncia foi assinada pela promotora de Justiça Lauren de Siqueira Antunes.

A acusação será analisada durante o processo, e caberá ao Tribunal do Júri decidir sobre a responsabilidade criminal do réu.

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