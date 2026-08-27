A segunda edição do HBF+Brazil: Iniciativa de Apoio ao Desenvolvimento abre, no próximo dia 3 de setembro, a seleção de 11 novos longas-metragens brasileiros de ficção em estágio inicial de desenvolvimento. As candidaturas serão recebidas até 10 de setembro, pela internet

A chamada se destina a projetos dirigidos por cineastas brasileiros em seu segundo ou terceiro longa-metragem e que tenham uma produtora brasileira associada.

A divulgação dos projetos aprovados nesta segunda edição do HBF+Brazil está prevista para fevereiro de 2027.

O projeto é uma parceria entre a RioFilme, empresa pública da capital fluminense; o Hubert Bals Fund, fundo ligado ao Festival Internacional de Cinema de Roterdã (IFFR); o Projeto Paradiso e a Spcine.

Com apoio da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), o HBF+Brazil destinará 10 mil euros a cada projeto selecionado para que os realizadores possam avançar em seu desenvolvimento.

Os projetos selecionados na primeira edição foram:

Bicho, de Madiano Marcheti (Cuiabá MT)

Brasa, de Marcelo Caetano (São Paulo SP)

Enquanto não voltam, de Anita Rocha da Silveira (Rio de Janeiro RJ)

Irmã mais velha, de Rafaela Camelo (Rio de Janeiro, RJ)

Laguna, de Maurílio Martins (Belo Horizonte MG)

Múmia Tropical, de Lucas Parente (Rio de Janeiro RJ)

Olhos de Yara, de Lincoln Péricles (Ilha Comprida SP)

Papiloscopista, de Carlos Segundo (São Paulo SP)

Sobre Noix, de Luciano Vidigal (Rio de Janeiro RJ)

Um longo despir-se, de Pedro Geraldo (São Paulo SP)

Projeção internacional

Quatro vagas serão destinadas a projetos ligados à cidade do Rio de Janeiro, com apoio da RioFilme; quatro projetos deverão ser ligados à cidade de São Paulo, com apoio da Spcine; já o Projeto Paradiso apoiará um projeto de outras regiões do país; e a Embratur apoiará dois projetos fora do eixo dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

De acordo com o presidente da RioFilme, Leonardo Edde, um dos objetivos é que o Ministério da Cultura também se una aos demais patrocinadores do projeto.

Quanto mais tivermos outros investimentos, mais conseguiremos explorar toda essa diversidade do Brasil, destacou Edde.

O presidente da RioFilme informou que esse novo edital faz parte do programa Destination Rio, que integra o planejamento estratégico da prefeitura carioca para o período 2025/2028 de internacionalização do cinema e do audiovisual carioca.

A gente traz parceiros do mundo para desenvolver projetos que tenham grande potencial internacional, sejam filmes claramente comerciais, no sentido de grandes projetos de público, como aqueles desenvolvidos no melhor caminho, que é a presença nos grandes festivais de cinema e prêmios internacionais, afirmou.

O Hubert Bals Fund (HBF) foi criado pelo Festival Internacional de Cinema de Roterdã, na Holanda, em 1988, e atua no apoio a cineastas de diferentes regiões do mundo, contribuindo para o desenvolvimento e a realização de projetos cinematográficos.

Por meio do HBF+Brazil, a atuação do fundo ganha uma frente dedicada exclusivamente a projetos brasileiros. O programa faz parte do compromisso histórico do HBF com o cinema brasileiro, uma vez que o Brasil é o país mais apoiado pelo fundo em seus 35 anos de história.

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