A capital federal é palco, até sábado (29), do Encontro Mestres do Brasil, que reúne grupos coletivos populares de diferentes regiões do país, para celebrar compartilhar e fortalecer a cultura tradicional popular. O evento é gratuito e conta com apresentações a partir das 17h, na Arena Conic, no centro da cidade.

Estão previstas oficinas de jongo, maracatu, dança de espadas e outras manifestações culturais, com debates sobre o papel dos mestres e mestras, as formas de aprendizagem e transmissão dos saberes populares tradicionais.

Além das apresentações artísticas, o evento inclui rodas de conversa, oficinas, atividades de formação e vivências com mestres e mestras como Lia de Itamaracá (PE), Mestre Manoelzinho Salustiano (PE), Mestre Tião Carvalho (MA), Mestre Ambrósio (PE), Martinha do Coco (DF), Boi de Seu Teodoro (DF), Jongo do Cerrado (DF), Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro (DF) e Carimbó Beija-Flor de Marudá (PA).