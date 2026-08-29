O podcast jornalístico infantil Crianças Sabidas está de volta, para tratar das eleições gerais 2026. Nesta série, são apresentadas de forma lúdica questões como a diferença entre as eleições gerais e as municipais e a divisão do país em níveis de governo, a partir de perguntas enviadas por crianças. Começando pela mais simples: o que é eleição?

"Eleição é uma forma que a gente tem no Brasil de escolher quem é que vai nos governar e fazer as nossas leis. Esse jeito de escolher é pela eleição, ou seja, quem quer governar ou fazer leis deve se candidatar e cada candidato recebe um número. Os cidadãos escolhem quem é que eles acham que serão os melhores candidatos, colocando o número deles na urna eletrônica e confirmando o voto. É assim que é a eleição no Brasil, porque nós, no Brasil, somos um país democrático, então o povo escolhe quem vão ser os governantes e quem vão ser as pessoas que vão legislar, ou seja, fazer as nossas leis".

Quem responde é a supervisora de Relacionamento e Participação da Câmara dos Deputados, setor que inclui o programa Plenarinho, Ana Marusia Lima.

O Plenarinho é um projeto da Câmara dos Deputados voltado para crianças e professores, com muito material informativo, jogos e conteúdo para ajudar no ensino sobre cidadania, política, democracia e organização do Estado.

O episódio também trata de curiosidades, como quando ocorreu a primeira eleição no Brasil, e fala da importância do direito ao voto.

"A nossa Constituição de 1988, que é a nossa lei maior, adotou o voto obrigatório. Os parlamentares que fizeram essa lei entenderam que o voto era muito mais um direito para fortalecer a democracia do que um dever, do que uma obrigação. Em outros países em que o voto não é obrigatório, pessoas que às vezes não têm muita renda ou que não têm muita escolaridade, essa pessoas elas vêem muitos desafios para poder comparecer às urnas e votar. Às vezes elas ficam tímidas, às vezes ficam sem jeito, elas acham tudo mais complicado. Então, no Brasil, tudo foi pensado para que essas pessoas também votassem, para que as suas escolhas também tivessem importância. Do contrário, somente alguns grupos que teriam interesse em votar e os nossos governantes e parlamentares refletiriam só o que esses grupos pensam e não todos os cidadãos do país".

Ouça o primeiro episódio. O podcast Crianças Sabidas é uma produção original da Radioagência Nacional.

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