A família confirmou a informação ao grupo Globo, que divulgou que ele tratava de um câncer.

Monforte teve uma longa carreira na Globo, onde foi contratado como repórter em 1978. Depois de participar de importantes coberturas, especialmente no universo político, com reportagens feitas para o Jornal Nacional e Fantástico, Monforte foi promovido a apresentador do Bom dia São Paulo, em 1982. No ano seguinte, tornou-se editor-chefe e âncora do Bom Dia Brasil, telejornal da Globo de alcance nacional.

Nascido em 3 de julho de 1949 em Santos (SP), o jornalista começou sua carreira no jornal local A Tribuna após se formar pela Faculdade de Comunicação de Santos. Também teve passagem, nos anos 1970, pelo jornal Estado de S.Paulo, como repórter especial.

Monforte foi âncora do Bom Dia Brasil durante nove anos. Em 1992, deixou a Globo, mas retornou ao canal dois anos como repórter especial do Jornal da Globo. Trabalhou também na GloboNews como apresentador do Jornal das Dez. Em 2016, ele deixou novamente as organizações Globo.

O Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal divulgou nota de pesar pelo falecimento do jornalista.

O SJPDF solidariza-se com a família, os amigos e todos os colegas de profissão que tiveram o privilégio de conviver com esse profissional exemplar. Monforte deixa um legado de ética, competência e dedicação ao jornalismo qualidades que inspiram as novas gerações da imprensa brasileira. Que sua memória permaneça viva como referência para o jornalismo do Distrito Federal e do país.

O velório de jornalista acontece nesta terça-feira (1), das 13h às 15h, na capela 1 do Cemitério Campo da Esperança.

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Carlos Monforte | Jornalista | Obituário | Sindicato dos Jornalistas do D