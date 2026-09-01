Neste mês de setembro, o Hoje é Dia destaca as duas maiores campanhas de conscientização do mês.
A primeira é o Setembro Amarelo, mobilização de prevenção ao suicídio, que está entre as três principais causas de morte em indivíduos de 15 a 44 anos. Em 2025, o programa .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Olympe de Gouges escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã durante a Revolução Francesa (235 anos) Setembro Verde - Campanha de inclusão das pessoas com deficiência e de promoção da doação de órgãos Setembro Amarelo - Campanha de promoção do debate sobre a prevenção ao suicídio Primeiros casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo registrados no Sistema de Alerta Rápido do Ministério da Justiça Criação do Projeto Minerva (56 anos) Lançamento do programa esportivo "No mundo da bola", na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (79 anos) Inauguração da Rádio Nacional da Amazônia (49 anos) Nascimento da pintora paulista Tarsila do Amaral (140 anos) - considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina Dia do Profissional de Educação Física Inauguração da linha de bondes em Santa Teresa (130 anos) Morte do jornalista ítalo-brasileiro Mino Carta Nascimento do letrista, compositor e cronista fluminense Aldir Blanc (80 anos) Nascimento da cantora e atriz fluminense Edyr de Castro (80 anos) - fez parte do grupo musical As Frenéticas Dia do Repórter Fotográfico - comemoração extraoficial, que aparece listada em vários calendários brasileiros de datas festivas, e que conta com o apoio de várias entidades representativas da categoria, como por exemplo, a Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado do Rio de Janeiro Fundação do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (30 anos) Morte do cineasta italiano naturalizado estadunidense Francesco Rosario Capra, o Frank Capra (35 anos) - tido como um dos mais importantes cineastas de sua geracão, presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entre 1935 a 1939 Entra em vigor a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (em inglês: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) (45 anos) - tratado internacional aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), tida como uma declaração de direitos das mulheres Leilão de Concessão do Túnel Santos-Guarujá Nascimento do compositor, pianista e diretor musical argentino Ariel Ramírez (105 anos) Nascimento da filósofa e educadora paulista Marilena Chauí (85 anos) Papa Francisco canoniza Madre Teresa de Calcutá, que passa a ser chamada Santa Teresa de Calcutá (10 anos) Morte do cineasta fluminense Silvio Tendler Nascimento do ator, compositor, roteirista, comediante e apresentador fluminense Marcelo Adnet (45 anos) Nascimento do cantor, pianista e compositor britânico Freddie Mercury (80 anos) - fundador da banda britânica Queen Nascimento do músico, maestro e professor brasileiro de origem polonesa Saul Herz Morelenbaum, o Henrique Morelenbaum (95 anos) Dia Internacional da Caridade - data reconhecida pela ONU Dia Internacional da Mulher Indígena - comemoração instituída durante o "2º Encontro de Organizações e Movimentos da América" que referendou decisão do "Congresso Camponês da Bolívia" de 1978, para marcar a data da morte da guerreira aymara e opositora do regime colonial espanhol Bartolina Sisa Maturana; juntamente com sua cunhada e também heroína aymara, Gregoria Apaza, que foi enforcada e esquartejada por colonizadores espanhóis em 5 de setembro de 1782 Dia da Amazônia Estreia do programa "Música para a Juventude", na Rádio MEC (85 anos) - série de palestras com ilustrações musicais interpretadas pelo pianista J. Octaviano. A partir da década de 1950, se tornou uma produção de grande porte, com audições semanais que contavam com solistas de renome e regentes famosos, e tinha como um de seus grandes motores os ensaios da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), sob a direção do maestro Eleazar de Carvalho Dia da Independência do Brasil A Rádio Sociedade (atual Rádio MEC) entrou no ar (103 anos) A Rádio Sociedade, doada ao Ministério da Educação e Saúde Pública, passou a se chamar Rádio Ministério da Educação (90 anos) Nascimento da ciclista catarinense Squel Stein (35 anos) - um dos maiores nomes do ciclismo BMX feminino Nascimento do cantor e compositor paulistano Maurício Alberto Kaiserman, o Morris Albert (75 anos) Nascimento do guitarrista, cantor e compositor estadunidense Charles Hardin Holley, o Buddy Holly (90 anos) Toma posse o presidente brasileiro João Goulart e inicia-se um curto período parlamentarista no país (65 anos) Inauguração do Panteão da Pátria (40 anos) Morte da cantora fluminense Angela Ro Ro Nascimento do compositor alagoano Airton Amorim (105 anos) Nascimento da cantora e compositora fluminense Fernanda Abreu (65 anos) Dia Mundial da Alfabetização - data reconhecida pela ONU Dia da Festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade de São Paulo Fundação da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo (475 anos) - os portugueses venceram uma batalha contra os índios Goitacazes e, entusiasmados pela vitória, passaram a chamar o local de Ilha de Vitória Início dos protestos no Nepal que posteriormente derrubariam o governo, em 13 de setembro Morte da pianista fluminense Magdalena Tagliaferro (40 anos) Morte do pintor francês Henri de Toulouse-Lautrec (125 anos) - revolucionou o design gráfico dos cartazes publicitários, ajudando a definir o estilo que seria posteriormente conhecido como Art Nouveau Morte do político e estadista chinês Mao Tsé-Tung (50 anos) John Lennon lança o álbum Imagine, como um tributo à paz (55 anos) Dia do Administrador Nascimento do ex-tenista catarinense Gustavo Kuerten (50 anos) Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio - comemoração por iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que conta com o apoio de organizações de prevenção ao comportamento suicida em todo o mundo Condenação de Jair Bolsonaro na primeira turma do STF por 4 votos a 1 Nascimento do cronista e jornalista gaúcho Tarso de Castro (85 anos) - fundador da revista O Pasquim Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos responsabiliza o governo brasileiro pelas mortes dos guerrilheiros comunistas Carlos Lamarca, Carlos Marighella e José Campos Barreto e determina uma indenização às suas famílias (30 anos) Inaugurado o Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro no 10.º aniversário dos Ataques de 11 de Setembro (15 anos) - é um memorial e um museu no local onde ficavam as torres do World Trade Center em Nova Iorque, Estados Unidos, destruídas nos ataques de 11 de setembro de 2001 Ataque às Torres Gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center, na cidade de Nova Iorque (25 anos) - atentado conhecido como "Ataques de 11 de setembro de 2001" (ou "9/11"), quando dois aviões colidiram em ataques suicidas contra as torres do World Trade Center; um terceiro avião colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos; e a quarta aeronave caiu em um campo aberto próximo de Shanksville, na Pensilvânia. Todos os ataques foram coordenados pela organização fundamentalista islâmica al-Qaeda Dia Nacional do Cerrado Criação da Fercal, Região Administrativa do Distrito Federal (70 anos) Inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro (90 anos) Nascimento do poeta paulista Álvares de Azevedo (195 anos) Morte do regente cearense Eleazar de Carvalho (30 anos) Nascimento do músico paulista Roger Moreira (70 anos) - principal idealizador, compositor, guitarrista e vocalista da banda de rock Ultraje a Rigor Morte do político gaúcho e ex-presidente do Brasil Ernesto Geisel (30 anos) - foi um político e militar brasileiro, que entre 1974 e 1979 foi o 29º Presidente do Brasil, sendo o quarto na ditadura militar brasileira Inauguração do Memorial JK (45 anos) Inauguração do Theatro Municipal de São Paulo (115 anos) Morte do músico alagoano Hermeto Pascoal Instituição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS (60 anos) Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas - comemoração instituída pela Lei nº 12.646, de 16 de maio de 2012. Tem por fim marcar a data do início do acidente radiológico de Goiânia, ocorrido a partir de 13 de setembro de 1987 Entra no ar o programa Viva Maria, pela Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia (45 anos) Nascimento do frade franciscano, cardeal e escritor catarinense Dom Frei Paulo Evaristo Arns (105 anos) Morte do cantor, compositor e instrumentista gaúcho Mateus Nunes, o Caco Velho (55 anos) - o apelido Caco Velho foi-lhe dado por sempre cantar a canção "Caco Velho", de Ary Barroso em suas apresentações Nascimento do jogador e treinador de futebol fluminense Tomás Soares da Silva, o Zizinho (105 anos) - foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo FIFA de 1950 e é o ídolo de Pelé. Em 1999 foi eleito o quarto maior jogador brasileiro de todos os tempos pela IFFHS Nascimento do cantor e compositor paranaense Arrigo Barnabé (75 anos) - expoente da Vanguarda Paulistana Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação - data consagrada em homenagem ao programa Viva Maria. A apresentadora Mara Régia é uma das brasileiras fundadoras da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero das Américas, criada em 2016 Dia Internacional da Democracia - data reconhecida pela ONU Registro da romaria dos carros de boi da festa do Divino Pai Eterno de Trindade, em Goiás, como patrimônio imaterial brasileiro (10 anos) Registro da Ciranda do Nordeste, em Alagoas, Paraíba e Pernambuco, como patrimônio imaterial brasileiro (5 anos) Morte do ator estadunidense Robert Redford Estreia do programa "Hora das Damas", na Rádio Nacional (90 anos) Morte de ativista feminista, bióloga e política paulista Bertha Lutz (50 anos) Nascimento do cantor e compositor de jazz estadunidense John Carl Hendricks, o John Hendricks (105 anos) Morte do compositor paulista Carlos Gomes (130 anos) Nascimento da atriz paulista Yara Amaral (90 anos) - conhecida por sua atuação no teatro, cinema e televisão, faleceu na tragédia do Bateau Mouche no Reveillon de 1988/89 Nascimento do cantor e compositor de samba fluminense José Flores de Jesus, o Zé Keti (105 anos) Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio - data reconhecida pela ONU Promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital (ECA Digital), também conhecido como Lei Felca, para proteger crianças e adolescentes da adultização no ambiente digital Morte do militar e guerrilheiro fluminense Carlos Lamarca (55 anos) - militante da VPR, grupo de guerrilha brasileiro que lutou contra o regime militar Nascimento da cantora fluminense Eva Correia José Maria, a Evinha (75 anos) - integrante do Trio Esperança Início do movimento Occupy Wall Street nos Estados Unidos (15 anos) Nascimento do técnico gaúcho Oswaldo Brandão (110 anos) - ídolo do Corinthians e do Palmeiras Promulgada Constituição de 1946, que em seu texto previa a mudança da capital da união para o Planalto Central do país (80 anos) Dia Nacional da Televisão - comemoração que foi instituída pela Lei 10.255, de 9 de julho de 2001.Tem por fim marcar a data da inauguração da PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi), como a 1ª emissora de televisão do Brasil e da América Latina, e a 4ª do mundo, integrada então ao império jornalístico Diários e Emissoras Associados Dia do Início da Semana Nacional de Trânsito - a semana foi instituída pela Resolução Nº 420, de 31 de julho de 1969, do Conselho Nacional de Trânsito do Brasil, e que está ratificada no Artigo nº 326º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, pela qual também se instituiu o Código Nacional de Trânsito no Brasil Nascimento do educador e filósofo pernambucano Paulo Freire (105 anos) Barco Sobral Santos II afunda no Porto de Óbidos, matando 300 pessoas no Pará (45 anos) Nascimento do baterista de jazz estadunidense Foreststorn Hamilton, o Chico Hamilton (105 anos) O primeiro Festival de Cinema de Cannes é realizado, tendo sido adiado sete anos devido à Segunda Guerra Mundial (80 anos) - é um dos mais prestigiados e famosos festivais de cinema do mundo. Acontece todos os anos, no mês de maio, na cidade francesa de Cannes Manifestações contra a PEC da Blindagem e contra projeto de lei de anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de estado ocorrem em diversas cidades do país Nascimento do escritor britânico Herbert George Wells, conhecido como H. G. Wells (160 anos) - célebre autor de romances científicos, que durante o século XX se tornariam obras essenciais para o gênero da ficção científica, como os livros A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos Dilma Rousseff se torna a primeria mulher a fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU (15 anos) Yom Kipur (Dia do Perdão) do Calendário Judaico - começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do mês hebreu de Tishrei (que coincide com setembro ou outubro), continuando até ao seguinte pôr do sol Dia Internacional da Paz - data reconhecida pela ONU Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência Dia da Árvore Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer - comemoração que foi instituída em 1994 e que está oficializada no Brasil como "Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer".Tem por finalidade marcar a data da fundação da "Doente de Mal de Alzheimer Internacional", que foi criada com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) Nascimento da atriz fluminense Odete Cipriano Serpa, a Yara Cortes (105 anos) Nascimento do violonista e compositor paulista Dilermando Reis (110 anos) - considerado por muitos o mais influente violonista do Brasil Dia Mundial Sem Carro Dia Nacional do Atleta Paralímpico - instituído a partir do decreto de lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012; esta data é celebrada em sequência ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência Dia do Contador Oscar Cox realiza o primeiro jogo de futebol do Rio de Janeiro no campo do Rio Cricket and Athletic Association (125 anos) - 1 a 1 entre um time de brasileiros e outro de ingleses, diante de um público de apenas 16 pessoas, das quais 11 eram tenistas sócios do Rio Cricket Queda de avião no Mato Grosso, matando o arquiteto chinês Kongjian Yu, as cineastas Rubens Crispim Jr e Luis Fernando Feres da Cunha Ferraz Descoberta do oitavo planeta do sistema solar, Netuno (180 anos) Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos - comemoração instituída em 1999 a partir da cidade bangladeshiana de Dhaka pela Conferência Mundial da Coalizão contra o Tráfego de Mulheres ou Crianças Dia Internacional das Línguas de Sinais - data reconhecida pela ONU Morte do cantor e compositor baiano Raimundo Cleto do Espírito Santo, o Tião Motorista (30 anos) Morte do religioso baiano José Gabriel da Costa, o Mestre Gabriel (55 anos) - fundador da União do Vegetal, religião de origem amazônica que utiliza em seu ritual o chá ayahuasca Lançamento do programa esportivo "Stadium", na TVE (50 anos) Dia Nacional da Radiodifusão - comemorado para marcar a data do nascimento do médico legista, professor, antropólogo, etnólogo, ensaísta e pioneiro do rádio brasileiro, Edgard Roquete Pinto, que nasceu em 25 de setembro de 1884, e que é considerado o "Pai da radiodifusão" no Brasil Nascimento do escritor gaúcho Luís Fernando Veríssimo (90 anos) Nascimento da tenista estadunidense Serena Williams (45 anos) Nascimento do ator fluminense Eduardo Tornaghi (75 anos) Morte do escritor e diretor de novelas paulista Walter Avancini (25 anos) Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares - data reconhecida pela ONU Dia Nacional dos Surdos - comemoração instituída pela Lei nº 11.796, de 29 de outubro de 2008. Tem como objetivo marcar a data da criação da primeira escola brasileira para surdos, que foi fundada em 26 de setembro de 1857 com o nome de Colégio Nacional para Surdos-Mudos, na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente é conhecida por Instituto Nacional de Educação de Surdos Nascimento do instrumentista e compositor paulista Bonfíglio de Oliveira (135 anos) - considerado um dos maiores instrumentistas de seu tempo, ao lado de Pixinguinha e Luís Americano Dia de São Cosme e Damião no Candomblé e na Umbanda - segundo o Catolicismo, a data de comemoração é 26 de setembro Dia Mundial do Turismo - comemoração instituída pela 3ª conferência da Organização Mundial do Turismo para marcar a data da adoção dos estatutos da OMT, ocorrida em 27 de setembro de 1970; data reconhecida pela ONU Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos Tombamento como patrimônio material dos Jardins de Burle Marx em Brasília - conforme Decreto n º 33.224, do governo do Distrito Federal (15 anos) Morte do escritor, poeta e ensaísta estadunidense Hermann Mellville (135 anos) - autor do clássico Moby Dick e Bartleby - o escrivão Nascimento do dramaturgo e cineasta fluminense Domingos de Oliveira (90 anos) Morte do trompetista, compositor e bandleader de jazz estadunidense Miles Davis (35 anos) Entra em vigor a Lei do Ventre Livre (155 anos) - a lei libertava todas as crianças nascidas de escravos e todos os escravos pertencentes ao governo Dia Internacional do Acesso Universal à Informação - data reconhecida pela Unesco Dia Mundial da Raiva - comemoração para marcar a data da morte do microbiologista e químico francês Louis Pasteur, que faleceu em 28 de setembro de 1895, e que, com a colaboração de seus colegas, também desenvolveu a primeira vacina eficaz contra a raiva. Data reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Morte do jornalista esportivo paulista Paulo Soares, o Amigão Nascimento do pintor italiano Michelangelo Merisi, o Caravaggio (455 anos) Estreia da ópera Malazarte, de Lorenzo Fernândez, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro (85 anos) Estreia da ópera A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, no Theater auf der Wieden, em Viena (235 anos) Massacre de Babi Yar, durante a Segunda Guerra Mundial (85 anos) - calcula-se que mais de 33.000 judeus foram assassinados na região de Kiev, Ucrânia, em 36 horas Dia Internacional do Podcast Dia Internacional da Tradução - data reconhecida pela ONU Criação do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais (Iepha-MG) (55 anos) *As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.
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efemérides | Hoje é Dia | Setembro | setembro de 202
Olympe de Gouges escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã durante a Revolução Francesa (235 anos)
Setembro Verde - Campanha de inclusão das pessoas com deficiência e de promoção da doação de órgãos
Setembro Amarelo - Campanha de promoção do debate sobre a prevenção ao suicídio
Primeiros casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo registrados no Sistema de Alerta Rápido do Ministério da Justiça
Criação do Projeto Minerva (56 anos)
Lançamento do programa esportivo "No mundo da bola", na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (79 anos)
Inauguração da Rádio Nacional da Amazônia (49 anos)
Nascimento da pintora paulista Tarsila do Amaral (140 anos) - considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina
Dia do Profissional de Educação Física
Inauguração da linha de bondes em Santa Teresa (130 anos)
Morte do jornalista ítalo-brasileiro Mino Carta
Nascimento do letrista, compositor e cronista fluminense Aldir Blanc (80 anos)
Nascimento da cantora e atriz fluminense Edyr de Castro (80 anos) - fez parte do grupo musical As Frenéticas
Dia do Repórter Fotográfico - comemoração extraoficial, que aparece listada em vários calendários brasileiros de datas festivas, e que conta com o apoio de várias entidades representativas da categoria, como por exemplo, a Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado do Rio de Janeiro
Fundação do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (30 anos)
Morte do cineasta italiano naturalizado estadunidense Francesco Rosario Capra, o Frank Capra (35 anos) - tido como um dos mais importantes cineastas de sua geracão, presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entre 1935 a 1939
Entra em vigor a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (em inglês: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) (45 anos) - tratado internacional aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), tida como uma declaração de direitos das mulheres
Leilão de Concessão do Túnel Santos-Guarujá
Nascimento do compositor, pianista e diretor musical argentino Ariel Ramírez (105 anos)
Nascimento da filósofa e educadora paulista Marilena Chauí (85 anos)
Papa Francisco canoniza Madre Teresa de Calcutá, que passa a ser chamada Santa Teresa de Calcutá (10 anos)
Morte do cineasta fluminense Silvio Tendler
Nascimento do ator, compositor, roteirista, comediante e apresentador fluminense Marcelo Adnet (45 anos)
Nascimento do cantor, pianista e compositor britânico Freddie Mercury (80 anos) - fundador da banda britânica Queen
Nascimento do músico, maestro e professor brasileiro de origem polonesa Saul Herz Morelenbaum, o Henrique Morelenbaum (95 anos)
Dia Internacional da Caridade - data reconhecida pela ONU
Dia Internacional da Mulher Indígena - comemoração instituída durante o "2º Encontro de Organizações e Movimentos da América" que referendou decisão do "Congresso Camponês da Bolívia" de 1978, para marcar a data da morte da guerreira aymara e opositora do regime colonial espanhol Bartolina Sisa Maturana; juntamente com sua cunhada e também heroína aymara, Gregoria Apaza, que foi enforcada e esquartejada por colonizadores espanhóis em 5 de setembro de 1782
Dia da Amazônia
Estreia do programa "Música para a Juventude", na Rádio MEC (85 anos) - série de palestras com ilustrações musicais interpretadas pelo pianista J. Octaviano. A partir da década de 1950, se tornou uma produção de grande porte, com audições semanais que contavam com solistas de renome e regentes famosos, e tinha como um de seus grandes motores os ensaios da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), sob a direção do maestro Eleazar de Carvalho
Dia da Independência do Brasil
A Rádio Sociedade (atual Rádio MEC) entrou no ar (103 anos)
A Rádio Sociedade, doada ao Ministério da Educação e Saúde Pública, passou a se chamar Rádio Ministério da Educação (90 anos)
Nascimento da ciclista catarinense Squel Stein (35 anos) - um dos maiores nomes do ciclismo BMX feminino
Nascimento do cantor e compositor paulistano Maurício Alberto Kaiserman, o Morris Albert (75 anos)
Nascimento do guitarrista, cantor e compositor estadunidense Charles Hardin Holley, o Buddy Holly (90 anos)
Toma posse o presidente brasileiro João Goulart e inicia-se um curto período parlamentarista no país (65 anos)
Inauguração do Panteão da Pátria (40 anos)
Morte da cantora fluminense Angela Ro Ro
Nascimento do compositor alagoano Airton Amorim (105 anos)
Nascimento da cantora e compositora fluminense Fernanda Abreu (65 anos)
Dia Mundial da Alfabetização - data reconhecida pela ONU
Dia da Festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade de São Paulo
Fundação da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo (475 anos) - os portugueses venceram uma batalha contra os índios Goitacazes e, entusiasmados pela vitória, passaram a chamar o local de Ilha de Vitória
Início dos protestos no Nepal que posteriormente derrubariam o governo, em 13 de setembro
Morte da pianista fluminense Magdalena Tagliaferro (40 anos)
Morte do pintor francês Henri de Toulouse-Lautrec (125 anos) - revolucionou o design gráfico dos cartazes publicitários, ajudando a definir o estilo que seria posteriormente conhecido como Art Nouveau
Morte do político e estadista chinês Mao Tsé-Tung (50 anos)
John Lennon lança o álbum Imagine, como um tributo à paz (55 anos)
Dia do Administrador
Nascimento do ex-tenista catarinense Gustavo Kuerten (50 anos)
Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio - comemoração por iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que conta com o apoio de organizações de prevenção ao comportamento suicida em todo o mundo
Condenação de Jair Bolsonaro na primeira turma do STF por 4 votos a 1
Nascimento do cronista e jornalista gaúcho Tarso de Castro (85 anos) - fundador da revista O Pasquim
Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos responsabiliza o governo brasileiro pelas mortes dos guerrilheiros comunistas Carlos Lamarca, Carlos Marighella e José Campos Barreto e determina uma indenização às suas famílias (30 anos)
Inaugurado o Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro no 10.º aniversário dos Ataques de 11 de Setembro (15 anos) - é um memorial e um museu no local onde ficavam as torres do World Trade Center em Nova Iorque, Estados Unidos, destruídas nos ataques de 11 de setembro de 2001
Ataque às Torres Gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center, na cidade de Nova Iorque (25 anos) - atentado conhecido como "Ataques de 11 de setembro de 2001" (ou "9/11"), quando dois aviões colidiram em ataques suicidas contra as torres do World Trade Center; um terceiro avião colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos; e a quarta aeronave caiu em um campo aberto próximo de Shanksville, na Pensilvânia. Todos os ataques foram coordenados pela organização fundamentalista islâmica al-Qaeda
Dia Nacional do Cerrado
Criação da Fercal, Região Administrativa do Distrito Federal (70 anos)
Inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro (90 anos)
Nascimento do poeta paulista Álvares de Azevedo (195 anos)
Morte do regente cearense Eleazar de Carvalho (30 anos)
Nascimento do músico paulista Roger Moreira (70 anos) - principal idealizador, compositor, guitarrista e vocalista da banda de rock Ultraje a Rigor
Morte do político gaúcho e ex-presidente do Brasil Ernesto Geisel (30 anos) - foi um político e militar brasileiro, que entre 1974 e 1979 foi o 29º Presidente do Brasil, sendo o quarto na ditadura militar brasileira
Inauguração do Memorial JK (45 anos)
Inauguração do Theatro Municipal de São Paulo (115 anos)
Morte do músico alagoano Hermeto Pascoal
Instituição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS (60 anos)
Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas - comemoração instituída pela Lei nº 12.646, de 16 de maio de 2012. Tem por fim marcar a data do início do acidente radiológico de Goiânia, ocorrido a partir de 13 de setembro de 1987
Entra no ar o programa Viva Maria, pela Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia (45 anos)
Nascimento do frade franciscano, cardeal e escritor catarinense Dom Frei Paulo Evaristo Arns (105 anos)
Morte do cantor, compositor e instrumentista gaúcho Mateus Nunes, o Caco Velho (55 anos) - o apelido Caco Velho foi-lhe dado por sempre cantar a canção "Caco Velho", de Ary Barroso em suas apresentações
Nascimento do jogador e treinador de futebol fluminense Tomás Soares da Silva, o Zizinho (105 anos) - foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo FIFA de 1950 e é o ídolo de Pelé. Em 1999 foi eleito o quarto maior jogador brasileiro de todos os tempos pela IFFHS
Nascimento do cantor e compositor paranaense Arrigo Barnabé (75 anos) - expoente da Vanguarda Paulistana
Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação - data consagrada em homenagem ao programa Viva Maria. A apresentadora Mara Régia é uma das brasileiras fundadoras da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero das Américas, criada em 2016
Dia Internacional da Democracia - data reconhecida pela ONU
Registro da romaria dos carros de boi da festa do Divino Pai Eterno de Trindade, em Goiás, como patrimônio imaterial brasileiro (10 anos)
Registro da Ciranda do Nordeste, em Alagoas, Paraíba e Pernambuco, como patrimônio imaterial brasileiro (5 anos)
Morte do ator estadunidense Robert Redford
Estreia do programa "Hora das Damas", na Rádio Nacional (90 anos)
Morte de ativista feminista, bióloga e política paulista Bertha Lutz (50 anos)
Nascimento do cantor e compositor de jazz estadunidense John Carl Hendricks, o John Hendricks (105 anos)
Morte do compositor paulista Carlos Gomes (130 anos)
Nascimento da atriz paulista Yara Amaral (90 anos) - conhecida por sua atuação no teatro, cinema e televisão, faleceu na tragédia do Bateau Mouche no Reveillon de 1988/89
Nascimento do cantor e compositor de samba fluminense José Flores de Jesus, o Zé Keti (105 anos)
Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio - data reconhecida pela ONU
Promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital (ECA Digital), também conhecido como Lei Felca, para proteger crianças e adolescentes da adultização no ambiente digital
Morte do militar e guerrilheiro fluminense Carlos Lamarca (55 anos) - militante da VPR, grupo de guerrilha brasileiro que lutou contra o regime militar
Nascimento da cantora fluminense Eva Correia José Maria, a Evinha (75 anos) - integrante do Trio Esperança
Início do movimento Occupy Wall Street nos Estados Unidos (15 anos)
Nascimento do técnico gaúcho Oswaldo Brandão (110 anos) - ídolo do Corinthians e do Palmeiras
Promulgada Constituição de 1946, que em seu texto previa a mudança da capital da união para o Planalto Central do país (80 anos)
Dia Nacional da Televisão - comemoração que foi instituída pela Lei 10.255, de 9 de julho de 2001.Tem por fim marcar a data da inauguração da PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi), como a 1ª emissora de televisão do Brasil e da América Latina, e a 4ª do mundo, integrada então ao império jornalístico Diários e Emissoras Associados
Dia do Início da Semana Nacional de Trânsito - a semana foi instituída pela Resolução Nº 420, de 31 de julho de 1969, do Conselho Nacional de Trânsito do Brasil, e que está ratificada no Artigo nº 326º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, pela qual também se instituiu o Código Nacional de Trânsito no Brasil
Nascimento do educador e filósofo pernambucano Paulo Freire (105 anos)
Barco Sobral Santos II afunda no Porto de Óbidos, matando 300 pessoas no Pará (45 anos)
Nascimento do baterista de jazz estadunidense Foreststorn Hamilton, o Chico Hamilton (105 anos)
O primeiro Festival de Cinema de Cannes é realizado, tendo sido adiado sete anos devido à Segunda Guerra Mundial (80 anos) - é um dos mais prestigiados e famosos festivais de cinema do mundo. Acontece todos os anos, no mês de maio, na cidade francesa de Cannes
Manifestações contra a PEC da Blindagem e contra projeto de lei de anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de estado ocorrem em diversas cidades do país
Nascimento do escritor britânico Herbert George Wells, conhecido como H. G. Wells (160 anos) - célebre autor de romances científicos, que durante o século XX se tornariam obras essenciais para o gênero da ficção científica, como os livros A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos
Dilma Rousseff se torna a primeria mulher a fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU (15 anos)
Yom Kipur (Dia do Perdão) do Calendário Judaico - começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do mês hebreu de Tishrei (que coincide com setembro ou outubro), continuando até ao seguinte pôr do sol
Dia Internacional da Paz - data reconhecida pela ONU
Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência
Dia da Árvore
Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer - comemoração que foi instituída em 1994 e que está oficializada no Brasil como "Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer".Tem por finalidade marcar a data da fundação da "Doente de Mal de Alzheimer Internacional", que foi criada com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS)
Nascimento da atriz fluminense Odete Cipriano Serpa, a Yara Cortes (105 anos)
Nascimento do violonista e compositor paulista Dilermando Reis (110 anos) - considerado por muitos o mais influente violonista do Brasil
Dia Mundial Sem Carro
Dia Nacional do Atleta Paralímpico - instituído a partir do decreto de lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012; esta data é celebrada em sequência ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência
Dia do Contador
Oscar Cox realiza o primeiro jogo de futebol do Rio de Janeiro no campo do Rio Cricket and Athletic Association (125 anos) - 1 a 1 entre um time de brasileiros e outro de ingleses, diante de um público de apenas 16 pessoas, das quais 11 eram tenistas sócios do Rio Cricket
Queda de avião no Mato Grosso, matando o arquiteto chinês Kongjian Yu, as cineastas Rubens Crispim Jr e Luis Fernando Feres da Cunha Ferraz
Descoberta do oitavo planeta do sistema solar, Netuno (180 anos)
Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul
Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos - comemoração instituída em 1999 a partir da cidade bangladeshiana de Dhaka pela Conferência Mundial da Coalizão contra o Tráfego de Mulheres ou Crianças
Dia Internacional das Línguas de Sinais - data reconhecida pela ONU
Morte do cantor e compositor baiano Raimundo Cleto do Espírito Santo, o Tião Motorista (30 anos)
Morte do religioso baiano José Gabriel da Costa, o Mestre Gabriel (55 anos) - fundador da União do Vegetal, religião de origem amazônica que utiliza em seu ritual o chá ayahuasca
Lançamento do programa esportivo "Stadium", na TVE (50 anos)
Dia Nacional da Radiodifusão - comemorado para marcar a data do nascimento do médico legista, professor, antropólogo, etnólogo, ensaísta e pioneiro do rádio brasileiro, Edgard Roquete Pinto, que nasceu em 25 de setembro de 1884, e que é considerado o "Pai da radiodifusão" no Brasil
Nascimento do escritor gaúcho Luís Fernando Veríssimo (90 anos)
Nascimento da tenista estadunidense Serena Williams (45 anos)
Nascimento do ator fluminense Eduardo Tornaghi (75 anos)
Morte do escritor e diretor de novelas paulista Walter Avancini (25 anos)
Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares - data reconhecida pela ONU
Dia Nacional dos Surdos - comemoração instituída pela Lei nº 11.796, de 29 de outubro de 2008. Tem como objetivo marcar a data da criação da primeira escola brasileira para surdos, que foi fundada em 26 de setembro de 1857 com o nome de Colégio Nacional para Surdos-Mudos, na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente é conhecida por Instituto Nacional de Educação de Surdos
Nascimento do instrumentista e compositor paulista Bonfíglio de Oliveira (135 anos) - considerado um dos maiores instrumentistas de seu tempo, ao lado de Pixinguinha e Luís Americano
Dia de São Cosme e Damião no Candomblé e na Umbanda - segundo o Catolicismo, a data de comemoração é 26 de setembro
Dia Mundial do Turismo - comemoração instituída pela 3ª conferência da Organização Mundial do Turismo para marcar a data da adoção dos estatutos da OMT, ocorrida em 27 de setembro de 1970; data reconhecida pela ONU
Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos
Tombamento como patrimônio material dos Jardins de Burle Marx em Brasília - conforme Decreto n º 33.224, do governo do Distrito Federal (15 anos)
Morte do escritor, poeta e ensaísta estadunidense Hermann Mellville (135 anos) - autor do clássico Moby Dick e Bartleby - o escrivão
Nascimento do dramaturgo e cineasta fluminense Domingos de Oliveira (90 anos)
Morte do trompetista, compositor e bandleader de jazz estadunidense Miles Davis (35 anos)
Entra em vigor a Lei do Ventre Livre (155 anos) - a lei libertava todas as crianças nascidas de escravos e todos os escravos pertencentes ao governo
Dia Internacional do Acesso Universal à Informação - data reconhecida pela Unesco
Dia Mundial da Raiva - comemoração para marcar a data da morte do microbiologista e químico francês Louis Pasteur, que faleceu em 28 de setembro de 1895, e que, com a colaboração de seus colegas, também desenvolveu a primeira vacina eficaz contra a raiva. Data reconhecida pela Organização Mundial de Saúde
Morte do jornalista esportivo paulista Paulo Soares, o Amigão
Nascimento do pintor italiano Michelangelo Merisi, o Caravaggio (455 anos)
Estreia da ópera Malazarte, de Lorenzo Fernândez, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro (85 anos)
Estreia da ópera A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, no Theater auf der Wieden, em Viena (235 anos)
Massacre de Babi Yar, durante a Segunda Guerra Mundial (85 anos) - calcula-se que mais de 33.000 judeus foram assassinados na região de Kiev, Ucrânia, em 36 horas
Dia Internacional do Podcast
Dia Internacional da Tradução - data reconhecida pela ONU
Criação do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais (Iepha-MG) (55 anos)
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.
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