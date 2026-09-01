Olympe de Gouges escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã durante a Revolução Francesa (235 anos)

Setembro Verde - Campanha de inclusão das pessoas com deficiência e de promoção da doação de órgãos

Setembro Amarelo - Campanha de promoção do debate sobre a prevenção ao suicídio

Primeiros casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo registrados no Sistema de Alerta Rápido do Ministério da Justiça

Criação do Projeto Minerva (56 anos)

Lançamento do programa esportivo "No mundo da bola", na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (79 anos)

Inauguração da Rádio Nacional da Amazônia (49 anos)

Nascimento da pintora paulista Tarsila do Amaral (140 anos) - considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina

Dia do Profissional de Educação Física

Inauguração da linha de bondes em Santa Teresa (130 anos)