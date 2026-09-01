O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reformou parcialmente uma sentença absolutória e condenou um homem pelo crime de provocar incêndio em mata ou floresta, em Itambacuri, no Vale do Mucuri. A decisão da 1ª Câmara Criminal considerou suficientes as provas técnicas produzidas durante a fiscalização ambiental, mesmo sem a realização de uma perícia convencional diretamente no local da ocorrência.

O caso foi levado à Justiça pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Itambacuri, após o acusado ter sido absolvido em primeira instância. Na sentença inicial, a Justiça havia entendido que, por se tratar de um crime que deixa vestígios, seria necessária a realização de exame de corpo de delito, conforme previsto no Código de Processo Penal.

O MPMG recorreu e argumentou que a ausência de uma perícia convencional não impedia a comprovação da materialidade do crime. A Promotoria apontou como provas o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar de Meio Ambiente, o auto de infração ambiental e um relatório técnico produzido pelo Núcleo de Denúncias Ambientais (Nuden), vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Segundo o relatório do Nuden, a queimada atingiu 1.250 metros quadrados de área localizada em Área de Preservação Permanente (APP) e inserida no Bioma Mata Atlântica. O documento também apontou a existência anterior de vegetação nativa no local.

A 1ª Câmara Criminal do TJMG considerou que o relatório técnico reunia elementos suficientes para comprovar a materialidade do crime. A documentação foi reforçada por fotografias anexadas ao boletim de ocorrência, pelo auto de infração ambiental e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela fiscalização, que confirmaram em juízo as informações registradas durante a ocorrência.

Com a decisão, o acusado foi condenado pelo crime previsto no artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais a três anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de multa.

O promotor de Justiça João Pedro Avelar Alves Carneiro afirmou que a decisão demonstra que a comprovação de crimes ambientais pode ocorrer por meio de elementos técnicos produzidos regularmente pelos órgãos especializados de fiscalização, sem que seja obrigatória, em todos os casos, uma nova perícia diretamente no local da infração.

O entendimento também reforça o valor probatório de relatórios técnicos de órgãos ambientais, autos de infração e registros produzidos pela Polícia Militar Ambiental durante suas atividades de fiscalização.

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