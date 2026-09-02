Uma frente fria associada à passagem de um ciclone extratropical mantém chuvas e trovoadas no Sudeste e sul do Nordeste nesta quarta-feira (2), informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No Centro-Oeste também há previsão de chuvas isoladas.

No Centro-Oeste do país, as áreas de instabilidade levam chuva isolada ao Mato Grosso, centro-norte de Goiás e Distrito Federal. Já no Mato Grosso do Sul, o céu terá muitas nuvens no norte e no restante do estado o dia é de pouca nebulosidade e temperaturas amenas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 15 graus Celsius (°C), em Campo Grande, e a máxima de 35°C, em Cuiabá.

Na Região Sudeste são esperadas pancadas de chuva no Rio de Janeiro, nordeste de Minas Gerais e no centro-norte do Espírito Santo. Em São Paulo o dia será ensolarado e com poucas nuvens.

A região terá mínima de 12°C em São Paulo e a máxima nas capitais será registrada em Belo Horizonte, onde os termômetros devem atingir 27°C.

No Nordeste brasileiro o dia tem possibilidade de chuva isolada pela manhã no litoral norte de Alagoas, na faixa litorânea de Pernambuco e da Paraíba, no litoral leste do Rio Grande do Norte e no extremo sul da Bahia.

Pancadas de chuva isoladas ocorrem no oeste e noroeste do Maranhão, e no norte e centro-sul do estado há possibilidade de chuva isolada.

Na divisa da Bahia com Minas Gerais e Goiás, há possibilidade de chuva isolada durante a tarde e pela noite chove com mais intensidade e trovoadas no sul da Bahia.

A temperatura mínima entre as capitais será de 22°C em Maceió e Salvador e a máxima prevista é de 40°C, em Teresina.

No Norte do país, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no oeste e norte do Amazonas e no centro-oeste do Acre. Em Rondônia, nas demais áreas do Amazonas, em Roraima, no Amapá e no centro-norte e leste do Pará, também pode haver pancadas de chuva.

Em Palmas, há possibilidade de chuva isolada após muitos dias de tempo seco. Mas, no leste do Tocantins, não há previsão de chuva.

A temperatura nas capitais prevista para esta quarta-feira deve atingir mínima de 23°C em Rio Branco e máxima, de 39°C em Palmas.

Na Região Sul o dia será de muito sol, tempo estável e poucas nuvens em toda região, mas poderá gear nos pontos mais altos das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Entre as capitais, a máxima não passa dos 19°C em Curitiba e a temperatura mínima será de 6°C também na capital paranaense.

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