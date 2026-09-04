A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificará o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais de Minas Gerais durante o feriado da Independência, entre esta sexta-feira (4) e segunda-feira (7). A operação prevê reforço da presença policial nos trechos com maior registro de acidentes e fiscalização de infrações consideradas de maior risco.

Entre as condutas que serão alvo das equipes estão excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, direção sob efeito de álcool, uso de celular ao volante e falta do cinto de segurança ou de dispositivos adequados para o transporte de crianças.

A PRF também realizará ações educativas e ampliará o efetivo nas rodovias para contribuir com a fluidez do trânsito e agilizar o atendimento a ocorrências.

Combate à criminalidade

Além da fiscalização de trânsito, a operação terá ações voltadas ao combate à criminalidade. As equipes deverão intensificar o trabalho para localizar e prender suspeitos, apreender drogas e armas ilegais, recuperar veículos com registro de furto ou roubo e retirar outras mercadorias ilícitas de circulação.

Restrição para veículos de carga

Durante o feriado, haverá restrição ao tráfego de determinados veículos de carga em rodovias federais de pista simples. A medida vale para veículos ou combinações de veículos que excedam qualquer um dos seguintes limites:

2,6 metros de largura;

4,4 metros de altura;

19,8 metros de comprimento;

58,5 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC).

A restrição também se aplica a veículos que possuam ou não Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE).

Os horários definidos pela PRF são:

4 de setembro (sexta-feira): das 16h às 22h;

5 de setembro (sábado): das 6h às 12h;

7 de setembro (segunda-feira): das 16h às 22h.

O descumprimento da restrição resulta em multa de R$ 130,16, quatro pontos na CNH e retenção do veículo.

Orientações para quem vai viajar

A PRF recomenda que os motoristas façam a revisão do veículo antes da viagem e verifiquem a documentação, os equipamentos obrigatórios e as condições dos pneus. Também orienta o respeito aos limites de velocidade, às regras de ultrapassagem e à sinalização.

O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes. Crianças devem ser transportadas com o dispositivo de retenção adequado à idade.

Em caso de chuva, a orientação é reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo da frente e evitar paradas no acostamento, procurando locais seguros quando for necessário interromper a viagem.

Motociclistas devem utilizar capacete, manter distância de outros veículos, evitar os pontos cegos de caminhões e utilizar os equipamentos de iluminação previstos para aumentar a visibilidade.

Em caso de emergência nas rodovias federais, o telefone da PRF é 191.

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