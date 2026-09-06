O método, chamado de golpe do sósia, foi identificado pela equipe de inteligência analítica da Serasa Experian e descrito na edição do Mapa da Fraude referente ao primeiro semestre de 2026.

A tática explora sistemas de reconhecimento facial para tentar fazer com que o fraudador se passe por outra pessoa durante processos de validação de identidade, como cadastros e abertura de contas.

Como funciona

Segundo a Serasa Experian, os criminosos utilizam ferramentas capazes de comparar o próprio rosto com imagens disponíveis em diferentes bases, inclusive aquelas obtidas de forma ilícita.

Os chamados motores de comparação facial podem localizar identidades legítimas com elevado grau de semelhança física. A partir disso, o fraudador escolhe uma identidade que considere mais propensa a passar por uma validação biométrica.

A estratégia muda a lógica tradicional desse tipo de crime:

o criminoso começa pelo próprio rosto;

procura pessoas fisicamente semelhantes;

identifica uma possível vítima;

tenta utilizar os dados dessa identidade em uma fraude.

Em modalidades mais tradicionais, o fraudador parte dos dados de uma pessoa específica e procura maneiras de assumir sua identidade.

Biometria isolada

Para Leandro Bartolassi, diretor de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, a nova tática demonstra como os criminosos também podem explorar tecnologias desenvolvidas para aumentar a segurança.

A empresa defende que o reconhecimento facial não seja utilizado como única camada de autenticação. A combinação com outros sinais pode ajudar a identificar inconsistências que não seriam detectadas apenas pela análise do rosto.

Entre os mecanismos citados estão:

validação de documentos;

prova de vida;

conferência de dados cadastrais;

análise do dispositivo utilizado;

identificação de padrões de comportamento;

avaliação de outros sinais de risco.

Prejuízos evitados

Os dados do Mapa da Fraude apontam que as soluções antifraude da Serasa Experian identificaram e barraram 2,86 milhões de tentativas de fraude de identidade no primeiro semestre de 2026.

O volume representa um crescimento de 32,9% em relação ao mesmo período de 2025. De acordo com a empresa, isso equivale a uma ocorrência de alto risco identificada a cada 5,5 segundos.

As tentativas bloqueadas estavam associadas a um prejuízo estimado em R$ 3,77 bilhões que teria sido evitado no período.

Como se proteger

A Serasa Experian recomenda que consumidores adotem cuidados para reduzir o risco de exposição de documentos, fotografias e dados biométricos.

Entre as principais orientações estão:

não compartilhar fotos de documentos ou selfies segurando documentos em redes sociais e aplicativos de mensagem;

fornecer dados pessoais e biométricos somente em sites e aplicativos oficiais;

proteger celular e aplicativos com senhas fortes e autenticação em dois fatores;

desconfiar de pedidos inesperados de reconhecimento facial por links, e-mails, mensagens ou Códigos QR;

não permitir que desconhecidos fotografem seu rosto ou documentos;

evitar publicar imagens de documentos, mesmo com parte das informações ocultadaproteger celular e aplicativos com senhas fortes e autenticação em dois fatores;

manter sistemas e aplicativos atualizados;

monitorar regularmente o CPF;

procurar os canais oficiais das empresas diante de movimentações desconhecidas.

Empresas precisam combinar

Para as empresas, a recomendação é adotar uma estratégia de prevenção em camadas, evitando que uma única imagem ou informação seja suficiente para concluir um cadastro.

A Serasa Experian orienta combinar diferentes mecanismos de segurança, como:

biometria facial e prova de vida;

validação e análise documental;

cruzamento de dados cadastrais;

análise do dispositivo e da jornada digital;

monitoramento de tentativas repetidas;

identificação de padrões suspeitos;

atualização contínua de regras e modelos antifraude.

A análise conjunta desses elementos pode ajudar a detectar situações em que o rosto apresenta alta similaridade, mas outros dados da operação indicam uma possível tentativa de fraude.

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