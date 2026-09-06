O Barão Vermelho reuniu músicos de sua formação original e fez uma apresentação nostálgica com os maiores sucessos da banda ao longo das últimas quatro décadas (e são muitos), neste domingo, 6, no Rock in Rio. A banda abriu as apresentações do Palco Mundo neste terceiro dia de festival.

A principal atração do show foi a reunião dos integrantes históricos do grupo (Roberto Frejat, nos vocais e na guitarra; Guto Goffi, na bateria; Maurício Barros, no teclado; Dé Palmeira, no baixo; e Fernando Magalhães, na guitarra).

O repertório fez uma viagem por todas as principais fases da banda, desde os clássicos dos tempos iniciais, ainda com Cazuza nos vocais, passando por grandes sucessos dos anos 1990 e 2000, e os grandes hinos eternizados na voz de Frejat, apostando pesado na atmosfera nostálgica.

Setlist do Barão Vermelho teve ?Maior abandonado?, ?Bete Balanço?, ?Pedra, flor e espinho? e ?Pense e dance?

No bloco de homenagem a Cazuza, os músicos resgatam canções emblemáticas da parceria incluindo projeções de época e áudios históricos, para apresentar Down em mim, O tempo não para e Codinome Beija-Flor. O bloco foi aberto por um vídeo do próprio Cazuza, cantando Todo amor que houver nessa vida, em imagem no telão.

No telão ainda, imagens históricas dos últimos 40 anos, como a posse de Nelson Mandela, as corridas de Ayrton Senna e a eleição de Tancredo Neves, além de imagens dos músicos ao longo das últimas décadas.

A parte final do show foi planejada para o público cantar junto grandes sucessos da banda como Malandragem dá um tempo, Por você, Puro êxtase, O poeta está vivo, Pro dia nascer feliz. Uma receita que não tem como dar errado. Mesmo com chuva e frio, a banda conseguiu empolgar o público, que cantou junto com o vocalista durante todo o show.

Outras passagens do Barão pelo Rock in Rio

O primeiro show do Barão Vermelho no Rock in Rio foi na primeira edição do festival, em 1985. Em uma apresentação que entrou para a história da banda, do rock nacional e do próprio Brasil, Cazuza cantou Pro dia nascer feliz, enrolado na bandeira nacional.

Era a noite do dia 15 de janeiro, no mesmo dia em que, mais cedo, Tancredo Neves havia sido eleito presidente pela Câmara dos Deputados, marcando oficialmente o fim da ditadura militar e a redemocratização do País.

Cazuza morreu em 1990. O Barão voltou a tocar no Rock in Rio em 2001, já com Frejat à frente dos vocais; em 2013, em um show de homenagem a Cazuza; e em 2024, na edição especial de 40 anos do festival.

Netos de Gilberto Gil cantam juntos no Rock in Rio

No Palco Global Village, as apresentações do terceiro dia do Rock in Rio foram abertas pelos primos Bento Gil e Flor Gil - netos de Gilberto Gil, que, por sua vez, se apresenta nesta segunda-feira, 7, no Palco Mundo.

Na mais recente geração de nepobabies da família Gil, Bento, de 23 anos, é filho do músico e produtor musical Bem Gil; e Flor, de 17 anos, da apresentadora e chef Bela Gil.

No repertório da dupla, estavam releituras de grandes sucessos de Gilberto Gil, como Se eu quiser falar com Deus, Palco e Vaca profana, além de composições próprias como Ximena e Hell no.