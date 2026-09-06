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Atenção senhor (a) editor (a): esta retranca substitui a anterior, enviada às 18h17 que continha a seguinte incorreção. A falta de um parágrafo.

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A nota enviada anteriormente foi enviada sem um parágrafo. Segue a versão corrigida:

Sob o impacto da recente eliminação da Copa do Brasil, inclusive com protestos da torcida, o Cruzeiro venceu por 3 a 1 o Athletico, neste domingo, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi altamente técnico e disputado por dois times que disputam as primeiras posições. Os mineiros têm 42 pontos, em sexto lugar, enquanto os paranaenses seguem com 45, em terceiro.

A semana ficou tensa do lado cruzeirense após a derrota por 2 a 1 para o rival Atlético-MG, caindo nas quartas de final da Copa do Brasil. Antes o Cruzeiro já tinha sido eliminado pelo Flamengo na Copa Libertadores, portanto, resta apenas nesta temporada o Brasileirão.

Indiferente ao equilíbrio de forças nas duas disputas, a torcida ficou decepcionada. Uma parte dela protestou durante a semana contra dirigentes e jogadores. E um grande grupo repetiu o protesto no Mineirão, se postando nas arquibancadas atrás do banco de reservas com muitos cartazes e faixas.

O empresário Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, subiu ao gramado durante o aquecimento e sinalizou a sua reprovação com os protestos.

O jogo começou num ritmo intenso, com os dois times tocando a bola e demonstrando muita qualidade técnica e tática. Em menos de 10 minutos, cada time tinha criado três chances reais para marcar.

O primeiro gol, porém, saiu somente aos 29 minutos. A bola chegou no ataque com Gerson, pelo lado esquerdo, e que fez o levantamento na área. Matheus Pereira apareceu entre os zagueiros para se esticar e cabecear no canto.

Por alguns momentos, o Athletico sentiu o impacto do gol, deixando o Cruzeiro soberano em campo. Tanto que criou outras duas chances para marcar. Uma com Matheus Pereira, de cabeça, e outra com Lucas Romero, que de frente, chutou para fora. Além disso, o time mineiro teve um gol marcado por Matheus Henrique, de cabeça, anulado pelo VAR.

O Athletico, porém, mantinha seu ritmo de jogo e empatou com um golaço de João Cruz, aos 45 minutos. A torcida, com certeza lembrou do velho ditado: quem não faz, toma.

Mas ainda nos acréscimos, o Cruzeiro teve a chance de marcar o segundo gol num pênalti que dividiu opiniões. O experiente volante Luiz Gustavo tocou por trás em Matheus Pereira, em princípio, fora da área.

A falta foi assinalada, no entanto, a árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos foi alertada pelo VAR que o lance aconteceu dentro da área. Matheus Pereira cobrou e o goleiro Mycael, que deixou o veterano Santos no banco, defendeu do lado esquerdo em dois tempos.

No segundo tempo, o ritmo de jogo caiu. Mas o Cruzeiro chegou ao segundo gol aos 29 minutos, quando Lucas Romero apareceu na área e chutou forte. O Athletico ainda se manteve vivo em campo, chegando duas vezes com perigo, mas com chances desperdiçadas nos pés do artilheiro Viveros.

Aos 33 minutos, num contra-ataque, Kaio Jorge foi derrubado pelo goleiro Mycael dentro da área: pênalti.

Enquanto o VAR confirmava a marcação, Matheus Pereira e Kaio Jorge discutiam sobre quem bateria o pênalti.

Kaio Jorge pegou a bola e cobrou forte, deslocando o goleiro, aos 36 minutos. Com a diferença de dois gols de vantagem, o Cruzeiro administrou o jogo até o fim.

O Athletico é o primeiro a voltar a campo pela 27ª rodada, em que faz o clássico com o Coritiba na sexta-feira, às 21h, no Couto Pereira, em Curitiba (PR). No sábado, às 21h, é a vez do Cruzeiro visitar o Santos na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 1 ATHLETICO

CRUZEIRO - Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas (Villalba); Lucas Romero, Gerson (João Costa), Matheus Henrique (Zé Lucas) e Matheus Pereira; Arroyo (Wesley) e Kaio Jorge (Lucho Rodriguez). Técnico: Artur Jorge.

ATHLETICO - Mycael; Dantas, Aguirre e Arthur Dias (Esquivel); Gilberto, Jadson (Portilla), Luiz Gustavo, João Cruz (Zapelli), Leozinho (Vargas) e Mendoza; Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Matheus Pereira, aos 29, e João Cruz, aos 45 minutos do primeiro tempo. Lucas Romero, aos 25, e Kaio Jorge, aos 36 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Rojas e Fabrício Bruno (Cruzeiro). Aguirre e Mycael (Athletico).

ÁRBITRO - Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP).

RENDA - R$ 1.055.00,00.

PÚBLICO - 26.320 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).