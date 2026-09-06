O inverno carioca resolveu dar o ar das graças no terceiro dia do Rock in Rio, neste domingo, 6, derrubando a temperatura na cidade e provocando chuva tão forte que levou à suspensão do agendamento da roda-gigante e da tirolesa - duas das atrações do festival.

Segundo o site do Rock in Rio, o agendamento das atrações estava suspenso por questões de segurança diante das condições climáticas. Não havia previsão para a retomada do agendamento.

A chuva se manteve intermitente desde o fim da tarde de sábado e as temperaturas despencaram. Em uma marcação totalmente atípica, a máxima neste domingo não passou de 18ºC. Mas nada parece desanimar o público do Rock in Rio. Desde o meio-dia, multidões de pessoas de capa de chuva se dirigiam aos portões do festival.

Ainda na zona sul, ambulantes ofereciam capas de chuva descartáveis por R$ 10, as mais simples, e R$ 20, as reforçadas. Na zona sudoeste, mais perto da Cidade do Rock, os preços já tinham duplicado.

"Pagamos mais de R$ 400 no ingresso, não tinha como não vir por causa da chuva", contou a publicitária Maria Alice Picado, de 30 anos, que aguardava a abertura dos portões sob a chuva fria. "Ainda tive que comprar a capa de chuva."

A organização do festival não permite a entrada com guarda-chuva.

No terceiro dia do Rock in Rio 2026, as principais atrações previstas para o Palco Mundo eram Calvin Harris e Black Eyed Peas. A abertura dos shows do principal palco do festival estava por conta do Barão Vermelho, se apresentando na formação original da banda.

No Sunset, os destaques eram Ne-Yo, Jota Quest, tocando Tim Maia, e BaianaSystem.