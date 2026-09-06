Maria Clara Pacheco segue em alta no taekwondo. Neste domingo (6), a brasileira conquistou o ouro na categoria até 57 kg do Grand Prix de Muju, na Coreia do Sul, ao derrotar na final a sul-coreana Kim Yu-Jin, atual campeã olímpica.
A vitória por 2 rounds a 0 marcou o quarto triunfo consecutivo de Maria Clara sobre a adversária. Na decisão, a brasileira venceu com parciais de 5 a 0 e 8 a 2, em um combate no qual teve mais tranquilidade do que nos encontros anteriores.
O título em Muju reforça a sequência positiva da brasileira desde os Jogos de Paris. Desde a Olimpíada na França, Maria Clara conquistou oito títulos em nove competições disputadas, sendo seis deles de forma consecutiva.
O caminho até o título começou na semifinal, quando Maria Clara superou a marroquina Amina Dehhaoui por 2 rounds a 0. Com mais uma medalha de ouro, a brasileira mantém o bom momento na categoria e soma pontos importantes para o ranking.
A rivalidade com Kim Yu-Jin vem se tornando frequente. Maria Clara também venceu a sul-coreana na etapa de Muju do Grand Prix no ano passado, no Mundial de Wuxi, na China, em 2025, e na primeira etapa desta temporada, em Roma.
PÓDIO BRASILEIRO
O Brasil também subiu ao pódio com Henrique Marques. Na categoria até 80 kg, o brasileiro ficou com a medalha de bronze após ser derrotado pelo belarusso Raman Turavinau por 2 rounds a 1 na semifinal.
Henrique venceu os dois primeiros combates do dia, mas não conseguiu chegar novamente à decisão. Turavinau avançou à final e conquistou o ouro da categoria.