Um incêndio atingiu um galpão da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) na noite deste sábado, 6. A estrutura do local foi comprometida, mas, segundo a Defesa Civil, não houve vítimas. Cerca de 320 boxes foram atingidos pelo fogo e um laudo de interdição temporária foi emitido.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O local, que armazena frutas (principalmente melancias), estava fechado quando as chamas começaram. A Ceagesp afirmou que funcionaria neste domingo, com as atividades previstas para ocorrer das 7h às 13h30, e apenas locais próximos ao galpão atingido estão isoladas.

A companhia informou que conversa com uma comissão de comerciantes que operam nesse pavilhão para discutir medidas emergenciais e alternativas para garantir a operação nas áreas afetadas a partir de amanhã. O levantamento mais detalhado do que foi afetado no local deverá ser realizado assim que o espaço for liberado, devendo perdurar ao longo da semana.

O fogo começou pouco depois das 23h. O Corpo de Bombeiros mobilizou 16 equipes para o combate às chamas e informou que o fogo foi controlado por volta das 6h deste domingo, 6, enquanto a fase de rescaldo, de apagar focos menores e esfriar locais ainda quentes, foi encerrada às 8h34.

A Defesa Civil informou que a estrutura do galpão sofreu danos significativos. Por isso, após o rescaldo, não foi possível realizar avaliação interna do local, em razão do risco de colapso e desabamento da estrutura remanescente. Assim, diante das condições, o local permaneceu isolado, sinalizado e preventivamente interditado, com acesso restrito.