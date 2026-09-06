O Rock In Rio 2026 entra no terceiro dia e, neste domingo, 6, recebe uma série de shows na Cidade Maravilhosa. Com o grande headliner Calvin Harris, o festival reúne uma série de artistas dos mais diferentes gêneros e eras da música em seus diversos palcos.
Além do DJ, o domingo ainda traz nomes como Black Eyed Peas, Ne-Yo, Barão Vermelho e BaianaSystem. Divididos em sete palcos, os shows começam às 14h30 e alguns se encerram às 3h da madrugada.
Entre os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, a Cidade do Rock recebe mais uma edição do evento. Em 2026, outros nomes como Foo Fighters, Maroon 5, Elton John e Stray Kids sobem ao palco.
Para a data, os ingressos já estão esgotados, bem como para a segunda-feira, 7, e para o sábado seguinte, 12. Acesse o site oficial do Rock In Rio para garantir entradas para as datas remanescentes.
Horários do Rock in Rio no domingo, 6 de setembro
Palco Mundo
0h05 - Calvin Harris
21h20 - Black Eyed Peas
19h - Nelly
16h40 - Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães
Palco Sunset
22h45 - Ne-Yo
20h10 - Jota Quest toca Tim Maia
17h50 - BaianaSystem
15h30 - Calema
New Dance Order
1h30 - Meduza
0h - Casa Bonita / Brisotti & Viot
22h30 - Liu
21h05 - Sofi Tukker
Espaço Favela
19h10 - Xamã
16h50 - Rael
15h - Budah
Palco Supernova
20h10 - João Gordo & Asteroides Trio em Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50
18h - Matanza Ritual
16h - Bayside Kings
14h30 - O Escritório
Palco Global Village
19h10 - Mohamed Ramadan
16h50 - Mãeana
15h - Bento Gil convida Flor Gil
Highway Stage
19h30 - Lukinhas
18h30 - Tibi
17h - Lukinhas
14h30 - Tibi