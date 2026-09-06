O Rock In Rio 2026 entra no terceiro dia e, neste domingo, 6, recebe uma série de shows na Cidade Maravilhosa. Com o grande headliner Calvin Harris, o festival reúne uma série de artistas dos mais diferentes gêneros e eras da música em seus diversos palcos.

Além do DJ, o domingo ainda traz nomes como Black Eyed Peas, Ne-Yo, Barão Vermelho e BaianaSystem. Divididos em sete palcos, os shows começam às 14h30 e alguns se encerram às 3h da madrugada.

Entre os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, a Cidade do Rock recebe mais uma edição do evento. Em 2026, outros nomes como Foo Fighters, Maroon 5, Elton John e Stray Kids sobem ao palco.

Para a data, os ingressos já estão esgotados, bem como para a segunda-feira, 7, e para o sábado seguinte, 12. Acesse o site oficial do Rock In Rio para garantir entradas para as datas remanescentes.

Horários do Rock in Rio no domingo, 6 de setembro

Palco Mundo

0h05 - Calvin Harris

21h20 - Black Eyed Peas

19h - Nelly

16h40 - Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães

Palco Sunset

22h45 - Ne-Yo

20h10 - Jota Quest toca Tim Maia

17h50 - BaianaSystem

15h30 - Calema

New Dance Order

1h30 - Meduza

0h - Casa Bonita / Brisotti & Viot

22h30 - Liu

21h05 - Sofi Tukker

Espaço Favela

19h10 - Xamã

16h50 - Rael

15h - Budah

Palco Supernova

20h10 - João Gordo & Asteroides Trio em Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50

18h - Matanza Ritual

16h - Bayside Kings

14h30 - O Escritório

Palco Global Village

19h10 - Mohamed Ramadan

16h50 - Mãeana

15h - Bento Gil convida Flor Gil

Highway Stage

19h30 - Lukinhas

18h30 - Tibi

17h - Lukinhas

14h30 - Tibi


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