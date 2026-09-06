O cantor MGK, conhecido também como Machine Gun Kelly, fez um desabafo durante seu show no Rock In Rio na noite deste sábado, 5. Ele disse acreditar que parte do público parecia não entender por que ele foi chamado para o line-up do festival.
"Eu sei que há algumas pessoas na plateia que não entendem por que estamos aqui. Mas eu estou aqui pelos meus fãs. E estou aqui para te tornar um fã", disse o cantor.
Em seguida, MGK continuou: "Só existem dois gêneros musicais: música boa e música ruim. Então eu estou aqui como uma criança vivendo o seu sonho, e venho aqui com amor. Mesmo que vocês não me amem, eu amo vocês."
MGK no Rock In Rio 2026
Machine Gun Kelly se apresentou no Palco Mundo do Rock In Rio neste sábado, que também contou com shows de Sepultura, Bring Me The Horizon e com encerramento da noite previsto com o headliner Avenged Sevenfold.