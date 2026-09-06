GH Rell RJ, streamer que ridicularizou João Victor Gonçalves na noite da sexta-feira, 4, na ida ao festival Rock In Rio, publicou um vídeo se defendendo das acusações de homofobia feitas pelo ator de Quem Ama Cuida, acusando-o também de racismo.

O Estadão buscou contato com Gonçalves para um posicionamento acerca das falas de GH, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem, deixando o espaço aberto para manifestação.

Entenda o caso envolvendo GH e João Victor Gonçalves

No caminho para a Cidade do Rock, João Victor Gonçalves, que atualmente dá vida ao personagem Mau Mau na novela das 9 da Globo, foi abordado por GH e outros dois jovens. Eles gargalham por conta de sua roupa enquanto o gravam e o seguem brevemente.

"A única coisa que eu achei naquele momento é que seria assaltado por eles. Então eu estava andando mais rápido. 'Cara, por que esses moleques estão gritando? Para me assustar e, se eu demonstrar medo, eles vão me roubar'", relatou, posteriormente, em suas redes sociais. João também alegou ter sido vítima de homofobia por parte do grupo.

Ao Estadão, a assessoria do Rock In Rio repudiou qualquer tipo de violência e afirmou que possui segurança privada, mas o assédio ocorreu fora do perímetro coberto por sua equipe.

Ainda recomendou ao público ir de BRT até o festival, uma vez que o desembarque fica mais próximo da entrada.

Já a Polícia Civil, quando procurada, informou não ter localizado registro de boletim de ocorrência sobre o caso.

GH pede desculpas e acusa João Victor Gonçalves de racismo

No início da noite deste sábado, 5, GH publicou um vídeo em que se manifesta sobre o ocorrido. Ele chega a pedir desculpas, mas também acusa o ator de ter apresentado comportamento racista e diz que "não mudou sua opinião" sobre sua roupa.

"Pega a visão, João: máximo respeito. Não tenho preconceito nenhum com você. O seu público está vindo me atacar de todas as formas aqui: racistas, xingando minha família e sendo preconceituosos comigo... É isso que você quer?", disse.

Em seguida, GH prosseguiu: "A minha opinião vai continuar sendo a mesma. Eu não gostei da sua calça. Onde eu moro, dentro de uma comunidade, é muito difícil a gente ver um estilo desses. Então, quando eu vi, fiquei perplexo, abismado, e ri mesmo. E essa vai continuar sendo a minha opinião."

'Não fui homofóbico', se defende GH após acusações de João Victor Gonçalves

"Em nenhum momento eu fui homofóbico com você. E você também tem que se retratar. Se eu fui homofóbico para os seus seguidores... Para os meus seguidores e para mim, você foi racista", diz, em alusão ao trecho em que João relata o medo de que seria assaltado durante a abordagem.

"Sabe por que? Como eu vou te roubar, meu irmão, num evento que tinha muitos seguranças. Você falou que estava com medo de ser roubado. Por que? Por causa da minha cor? É porque eu sou preto?", questionou GH.

Por fim, o streamer encerrou: "Eu não vou mudar a minha opinião. Não gostei da sua calça. Ainda continuo rindo, achei muito engraçado. Essa é a minha opinião. Se você se ofendeu, eu errei de ter te gravado. Mas a minha opinião sobre a calça é a mesma. Se você se ofendeu, estou pedindo desculpas, de coração aberto. E é isso. Pra cima, 'tamo junto'!"