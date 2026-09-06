Uma residência na Rua Bernardino de Campos, no Campo Belo, zona sul de São Paulo, foi invadida por cinco criminosos armados, usando luvas e máscaras, na tarde da sexta-feira, 4.

A quadrilha invadiu o imóvel e rendeu os moradores, amarrando as vítimas para, em seguida, fazer os roubos.

Entre os itens subtraídos está uma arma de fogo calibre .380, junto com 18 munições, pertencente a um dos moradores da casa.

Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram do local. Imagens de câmeras de monitoramento da região possibilitaram a identificação de dois veículos que teriam sido usados na ação: um Citroën de cor preta e um Chevrolet Onix Sedan na cor prata.

Até o momento, as placas dos automóveis não foram identificadas pelas autoridades.

As vítimas foram encaminhadas para exames de corpo de delito. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Campo Belo) como roubo a residência, e as investigações continuam.